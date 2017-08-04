Почему «Спартак» обязан обыграть «Зенит»

Чемпионская гонка уже идёт

Незаметно к своему завершению подходит и лето. Дело даже не в числах на календаре. Кубок Конфедераций уже успели забыть, самый громкий трансфер лета состоялся, а российский чемпионат в самом разгаре. Хотя совсем отбрасывать календарь тоже не стоит, ведь он нам подскажет, что август должен громко хлопнуть дверью.



Последний месяц этого лета подарит нам как минимум три матча с топ-афишами: Зенит – Спартак, ЦСКА – Спартак и Спартак – Локомотив. Не случайно на всех афишах присутствует «Спартак». Дело не в его огромной фанбазе и не в чемпионском статусе. Дело в том, что гонка лидеров формируется прямо сейчас и красно-белые рискуют остаться за бортом.





Календарь чемпиона России вряд ли можно назвать завидным. «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», выезд в Хабаровск, бердыевский «Рубин».. Позже уровень соперников будет несколько ниже, но зато добавятся матчи группового этапа Лиги Чемпионов, что ещё неизвестно чем обернётся для москвичей. Да и что значит «уровнем ниже»? В РФПЛ сейчас буквально пару проходных команд, и то пока они не освоились в высшем дивизионе. Пока до «Спартака» дойдёт очередь, глядишь и они смогут дать отпор.

Команда Карреры находится сейчас на 8 месте в турнирной таблице с 5 очками. Не самая благоприятная ситуация перед такой серией матчей. Ведь ситуация складывается так, что если сейчас «Спартак» теряет очки с прямыми конкурентами, то наверстать отрыв будет практически невозможно. Нынешний «Зенит» находится в прекрасной форме со своими двумя составами, которые позволяют забыть о двух фронтах и усталости. Железнодорожники настроены очень серьёзно на этот сезон, что уже показали в первых трёх турах, возглавив турнирную таблицу. О ЦСКА не стоит и заикаться.

А что «Спартак»? А «Спартак» потерял очки с «Динамо», ведя после первого тайма 2-0. «Спартак» не смог забить в гостях «Уфе», но в последнем туре обыграл «Краснодар», который в начале сезона оставляет скомканное впечатление. Стоит обратить внимание не на победу «Спартака» над «Краснодаром», а на то, какие огромные проблемы у москвичей в центре поля. Травма Зобнина и отсутствие прошлогоднего Глушакова приводят к безумно опасным контратакам на ворота Реброва.



Это проблемы «быков», что они не смогли реализовать свои моменты, а не заслуга «Спартака». У питерцев лучшая атакующая линия во всей лиги, с крутейшим Паредесом в роли диспетчера. Если красно-белые в Питере будут оставлять такие же свободные зоны как и в игре против «Краснодара», то стоит быть уверенным, что Ребров достанет мяч из сетки далеко ни один раз.



Не стоит забывать, что этот сезон игроки «Спартака» начали с ужасным уровнем реализации моментов. «Зенит» не позволит создать многого у своих ворот, а выжимать максимум из минимума «Спартак» разучился.

Фото: Чемпионат

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