Спартак – Локомотив. Что творилось на трибунах?

Фаер шоу и расистские кричалки

Во время матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом», который завершился победой красно-белых, фанаты хозяев скандировали расистскую кричалку: «Банана, банана-мама, нафига российской сборной обезьяна?». Скорее всего, эта кричалка была адресована форварду «Локомотива» Ари, который ранее заявил, что хочет выступить за сборную России на ЧМ-2018. Также есть мнение, что кричалка была адресована Гильерме, вратарю «Локомотива», который вызывается в сборную России.

Фанаты «Спартака» растянули баннер, в котором говорились о «пятом элементе». Речь шла о Суперкубке России по футболу, который «Спартак» никогда не выигрывал.

Кроме того, фанаты устроили фаер шоу, после чего часть поля была в дыму, но судья не остановил игру.

Фанаты «Локомотива» подготовили баннер, на котором был изображен главный тренер команды Юрий Сёмин, с текстом «История Побед».

Фото: Чемпионат, Фратрия