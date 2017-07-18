Александр Коломейцев – человек-загадка

Блог «Красно-зеленые» пытается разобраться в феномене 18-го номера «Локомотива» и безграничной любви к нему со стороны Юрия Павловича Семина.

В составе «железнодорожной» команды хватает странных личностей. Мирослав Лобацев когда-то считался суперталантом и тренировался с основой, когда в подающих надежды еще ходил Александр Фильцов, если помните такого. Только недавно клуб покинул Альберто Сапатер о жадности и скупости которого ходят легенды, а его постеры висят в каждой синагоге ВАО. Амир Натхо, который пока что отметился в клубе лишь тем, что разговаривал во время вручения кубка России по телефону. Ну, а про Бориса Ротенберга и говорить не нужно. Он – святой. Единственный в РФПЛ игрок, кто точно играет не ради денег.

Но все это игроки глухого запаса, а вот Александр Коломейцев – представитель основной обоймы. Когда он в 2015 году приехал к нам из «Амкара» я был одним из тех, кто радовался этому трансферу. Звездой «Колома» не был, но представлял из себя работоспособного центрального полузащитника, с хорошим пасом, мощным ударом и многофункциональностью. Такой Стивен Джеррард местного разлива. Только без харизмы и 90% таланта. Но для укрепления состава, где на тот момент фигурировали Александр Шешуков и Ян Тигорев он был самое то.

Но с самых первых матчей Коломейцев стал играть как-то никак. Он редко проваливал матчи, но и пользы приносил крайне мало. И каждой трансферное окно казалось, но Александра нужно отпустить с формулировкой «предназначен для команд второй 8-ки». Но 18-го номера не только не продают. Напротив, Семин с маниакальной настойчивостью выпускает его спасать матчи в концовках. Этот ход сработал лишь однажды, когда в первом матче после возвращения Юрия Павловича против «Краснодара» Коломейцев вышел в середине второго тайма, сразу взял мяч, обвел двоих и заработал пенальти. Классно! Молодец! Но больше нас таким футболом Саша не баловал. Чаще всего он просто растворялся на поле, стараясь максимально сократить свое КПД. Но Семин его все равно постоянно выпускает! Свежий пример. Идет 111-ая минута Суперкубка. «Локомотив» проигрывает 0:2. Нужно срочно усиливать атаку. Хоть кем-то. У Палыча на скамейке есть: молодые Корян и Галаджан, опытный Касаев и Тарас Михалик, который может просто «столбить» вместе с Кверквелией в штрафной. Но Семин выпускает Коломейцева. Для чего?

Интернет пестрит сотней шуток на тему того, почему Семин постоянно выпускает Колемейцева усиливать атаку. Александр абсолютно не способен в нынешнем своем состояние преумножать своим выходом креатив на поле. Он недостаточно хорошо играет головой чтобы быть надеждой на «втором этаже». Удар его, который когда-то помог ему забить крутейший гол «Зениту», давно потускнел. Да и моторности он действиям партнеров не придает. Это игрок, который выходит на поле ни за чем. Просто выходит, занимая место в заявке какого-то талантливого парня из академии и лишая игровой практики условного Артема Галаджана. Сашу надо выпускать лишь в двух случаях: если мы крупно выигрываем и нужно дать отдохнуть Фернандешу или Игорю Денисову, или если нужно числом отобороняться последние 5-8 минут. Все. Больше применения Коломейцеву в клубе уровня «Локомотива» нет. И это уже поняли все. Все, кроме Юрия Семина.