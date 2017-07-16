Почему Илья Геркус скоро поимеет всю РФПЛ

Блог «Красно-зеленые» начинает свою жизнедеятельность рассказом о крутых свершениях президента «Локо» Ильи Геркуса.

В нашем футболе есть уникальная каста лучших руководителей. Сергей Галицкий – образец поведения владельца клуба. Евгений Гинер – золотой стандарт в умение покупать черт знает кого, а потом выгодно их продавать. Гурам Аджоев – лучший в профукивание миллионных бюджетов и развале команд. «Локомотив» в этой группе долгое время представляла Ольга Смородская в номинации «Идеальный пример, как вообще никогда не нужно вести дела». Но год назад в нашем клубе появился действительно достойный управленец. Уже без горькой иронии. Илья Леонидович Геркус, который за эти 10 месяц сделал больше, чем Смородская за весь срок «управления».

Когда Геркуса назначали на высокий пост, ему, видимо, была поставлена первоочередная задача: вернуть болельщиков на стадион. Потому что посещаемость на исходе «эпохи УБИК» была уничтожающе низкой. И Илья Леонидович, закатав рукава, принялся делать все, чтобы красно-зеленые болельщики не ездили на уже почти легендарные «дачи», а почаще заглядывали на «Локомотив». Для начала он разогнал остатки шоблы, которые наводнили клуб при прошлом президенте, и вернул в клуб Юрия Павловича Семина, чем года на два закрыл вопрос спроса с него за результат со стороны болельщиков. Семину простят все. Он это заслужил всей своей карьерой. Вернулся в клуб и Дмитрий Лоськов, которого трудоустроили в тренерском штабе, а весной наконец достойно проводили на футбольную пенсию. Да и вообще вместо реплик про «десять лет лузерства» Геркус взял курс на политику, название которой очень точно обозначено в слогане всего этого сезона: «Ярче прошлого». Мол, раньше было хорошо, но мы хотим сделать круче.

Но что куда более важно, Илья Леонидович одним из первых в России начал развивать программу под кодовым названием «match day», когда просмотру игры на стадионе предшествует культурно-развлекательная программа перед ареной. С музыкой, фуд-кортами, мастер-классами и детскими зонами. Весной в Черкизово было приятно ходить даже несмотря на то, что команда наплевала на чемпионат и по серьезному играла только в кубке. Ведь каждая игра была праздником, если не за счет результата, то благодаря атмосфере перед стадионом. А этим летом была провернута еще и первая за 15 лет серьезная реконструкция стадиона, на котором поменяли кресла и поставили четыре экрана по углам арены. И уже на Суперкубке стало понятно, что это было клевым решением. Смотреть футбол с Юга стало удобнее.

Похожий трюк он провернул и с возрожденным под брендом «Казанка» «Локомотивом-2». В команду было приглашено много «своих» людей и специально для фарм-клуба сейчас переделывают Малую спортивную арену в Черкизово. А для повышения интереса к команде был еще и приглашен Дмитрий Сычев, важность фигуры которого для болельщиков «Локо» пояснять излишне.

Если Илья Леонидович не остановится на достигнутом, то уже через два-три года сможет построить первый в России клуб, который максимально приблизится к европейским традициям работы с болельщиками, и тогда словосочетание «президент «Локомотива» не будет вызывать скрежет зубов у сочувствующих и злорадство у глумящихся, а станет синонимом крутого руководителя, который даст 100 очков форы 95% управленцев от нашего футбола.