Видеоповторы – ЗА или ПРОТИВ,

Личные наблюдения из матча ЧМ-2017 до 20 лет Замбия – Италия.

Мнения о видеоповторах во время матчей по футболу два и они, естественно, противоположные. Противники, среди которых в основном чиновники от футбола считают, что повторы убьют футбол, игра будет прерываться паузами, терять темп и накал. Сторонники, типа меня ссылаются на опыт тенниса, хоккея, волейбола и т.д. и считают, что повторы исключат человеческий фактор и предвзятость судей, что приведет к верховенству истины. А пауз в футболе и так полно.

Итак к игре. Итальянский защитник снес африканца, врывавшегося в штрафную. Нарушение было без сомнений, но два вопроса – где было нарушения и какие выводы делать – озадачили арбитра, который указав на 11-метровую отметку, взял паузу. Он никуда не побежал, как в хоккее, а просто взял мяч и стоял в штрафной, ожидая по связи вердикта и смотрел на спорящих игроков. Через минуту-полторы судья назначил штрафной за линией штрафной и удалил защитника за фол последней надежды. Все просто, новые технологии в жизни. Игра никак не затянулась, я по ТВ успел посмотреть 4-5 повторов с разных точек и с решением судьи согласен на все

Я могу назвать вам и вы сами тоже уйму моментов из нашей премьер-лиги когда мы многократно видим одно, а судья решает другое. Вот отсюда и возникают так называемые нападки на судей о которых любят посудачить Мутко и Будогосский. Я однозначно за видеоповторы уже со следующего сезона, а противники просто хотят иметь возможность через судей влиять на результат, ловят рыбку в мутной воде.