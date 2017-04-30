Почему чемпионство «Спартака» – это отстой

«Спартак» благодаря Головину и Васину (надеждам сборной, кстати) обыграл ЦСКА и теперь уже точно «умрет от счастья в этой чемпионской гонке». И это отстойно по целому ряду причин.

Вы заметили, как тяжко стало шутить про кино? Если бы не «МАРТА?! ПОЧЕМУ ТЫ НАЗВАЛ ЭТО ИМЯ?!» и годных масштабных мемов бы не было бы. А теперь вспомните то золотое время, когда каждый мог почувствовать себя знатоком киношного юмора просто назвав фамилию Леонардо Ди Каприо рядом со словом «Оскар». И все, ты на коне. А потом Лео Ди вырвал эту злосчастную статуэтку, и все. Образовался юмористический вакуум.

А теперь осознайте, что уходит эпоха шуток про «Спартак» и отсутствие трофеев. Некоторые люди успели закончить школу и ВУЗ за то время, что «красно-белые» куковали без чемпионства. Признайтесь, у каждого из вас есть любимая бородатая шутка на эту тему. Она есть даже у некоторых моих знакомых фанатов «Спартака», которые не обделены самоиронией. А теперь все. Остановится отсчет на сайте «Сколько прошло с последнего трофея «Спартака». И на следующее утро после того, как Денис Глушаков поднимет над собой кубок РФПЛ, мы все проснемся с тем же ощущением, что и после последней церемонии «Оскара».

А еще наша лига, скорее всего, потеряет Квинси «Антоху» Промеса. Ведь голландцу давно пора сваливать из нашего паноптикального болота и становится полноценной европейской звездой в условном «Ливерпуле». Ведь он обещал не уходить из «Спартака» пока не выиграет с ним что-то серьезное. А ничего серьезнее чемпионата России «Спартак» ближайшие 145 лет не выиграет. Так что, уходить надо сейчас. И это будет потеря не только для «красно-белых», но и для всего нашего чемпионата. Все-таки не так много в РФПЛ по-настоящему ярких игроков.

Ну, и самое главное – чемпионство «Спартака» подорвет стабильность в стране. Ведь на следующий год выборы в президенты. И после триумфа «красно-белых» произойти может всякое. Вдруг выиграет какой-нибудь Елисей Сакральный. Нужен ли нам этот удар по духовным скрепам?