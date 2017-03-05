Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    ..::ТрансФорматор::.. Все блоги -

    Могилевец: Спасибо руководству «Ростова» и «Зенита» за то,что все закончилось благополучно

    5 марта 2017
    Фото: ФК «Ростов» Оцените материал -01+ Полузащитник Павел Могилевец, который перешел из «Зенита» в «Ростов» в последний день зимнего трансферного окна, поделился эмоциями от перехода. Могилевец выступал за «Ростов» в прошлом сезоне. Он про

    ─ Очень долго переход происходил. Я хотел еще летом перейти, но тогда клубам не удалось договориться. Спасибо руководству «Ростова» и « Зенита» за то, что все закончилось благополучно. Конечно, я следил за «Ростовом», как и вся Россия, наверное. Очень рад успехам клуба, все они закономерны.

    Рад, что здесь оказался и хочу максимально помочь команде. Не важно, буду ли я играть с первых минут или выходить на замену. Для меня на первом месте футбол, а не какие-то финансовые вопросы. Самое важное то, что я понял, — здесь я нужен, ─ сказал Могилевец в интервью клубному телевидению.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11