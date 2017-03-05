Могилевец: Спасибо руководству «Ростова» и «Зенита» за то,что все закончилось благополучно

Фото: ФК «Ростов» Оцените материал -01+ Полузащитник Павел Могилевец, который перешел из «Зенита» в «Ростов» в последний день зимнего трансферного окна, поделился эмоциями от перехода. Могилевец выступал за «Ростов» в прошлом сезоне. Он про

─ Очень долго переход происходил. Я хотел еще летом перейти, но тогда клубам не удалось договориться. Спасибо руководству «Ростова» и « Зенита» за то, что все закончилось благополучно. Конечно, я следил за «Ростовом», как и вся Россия, наверное. Очень рад успехам клуба, все они закономерны.



Рад, что здесь оказался и хочу максимально помочь команде. Не важно, буду ли я играть с первых минут или выходить на замену. Для меня на первом месте футбол, а не какие-то финансовые вопросы. Самое важное то, что я понял, — здесь я нужен, ─ сказал Могилевец в интервью клубному телевидению.