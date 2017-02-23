Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    «121» Все блоги -

    «Спарта» — «Ростов»: чего ждать от ответной игры?

    23 февраля 2017
    В домашнем поединке «Ростов», похоже, решил все проблемы с выходом в следующий раунд плей-офф Лиги Европы. Блог «121» выясняет, сможет ли «Спарта» что-либо изменить в практически безнадежной ситуации?
    «Спарта»
    В групповом этапе Лиги Европы «Спарта» смотрелась просто великолепно и в компании с «Интером». «Саутгемптоном» и «Хапоэлем» заняла первое место, выиграв, кстати, все три домашних поединка. В чемпионате «Чехии команда из Праги идет пока на третьем месте и после поражения от «Ростова» смогла обыграть «Богемианс» в домашнем поединке.
    Ростов
    Ростовчане, дебютировавшие в этом сезоне в Лиге Чемпионов, не стушевались перед лицом грозных соперников в лице «Атлетико» и «Баварии» и в итоге все же обеспечили себе еврокубковую весну. Набраны очки были в обоих матчах против ПСВ, а в домашней игре против «Баварии» команда Курбана Бердыева вовсе сотворила сенсацию, переиграв немецкого чемпиона 3:2.

    Прогноз
    Конечно, шансов у «Спарты» чрезвычайно мало, отыграть четыре мяча непросто у любого соперника, тем более у такого надежного в обороне, как «Ростов». Ситуация вполне позволяет российскому клубу играть вторым номером и действовать на излюбленных контратаках. Считаем, что эта тактика вполне может принести успех – наверняка «Спарта» будет много атаковать и провалы в обороне неизбежны. Надеемся, что и во втором матче россияне как минимум не проиграют.

    Прогноз: »Ростов« не проиграет

    Коэффициент: 1,80
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11