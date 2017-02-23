«Спарта» — «Ростов»: чего ждать от ответной игры?

В домашнем поединке «Ростов», похоже, решил все проблемы с выходом в следующий раунд плей-офф Лиги Европы. Блог «121» выясняет, сможет ли «Спарта» что-либо изменить в практически безнадежной ситуации?

«Спарта»

В групповом этапе Лиги Европы «Спарта» смотрелась просто великолепно и в компании с «Интером». «Саутгемптоном» и «Хапоэлем» заняла первое место, выиграв, кстати, все три домашних поединка. В чемпионате «Чехии команда из Праги идет пока на третьем месте и после поражения от «Ростова» смогла обыграть «Богемианс» в домашнем поединке.



Ростов

Ростовчане, дебютировавшие в этом сезоне в Лиге Чемпионов, не стушевались перед лицом грозных соперников в лице «Атлетико» и «Баварии» и в итоге все же обеспечили себе еврокубковую весну. Набраны очки были в обоих матчах против ПСВ, а в домашней игре против «Баварии» команда Курбана Бердыева вовсе сотворила сенсацию, переиграв немецкого чемпиона 3:2.