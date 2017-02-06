Какие позиции Спартака еще нуждаются в усилении?

об усилении красно-белых

Кто уже пришел?

Спартак сделал все чтобы удержать первое место за собой.Сами посудите взяли Луиса Адиано,взяли Селихова,Джикию,подписали Самедова,вернув в родные пенаты своего «блудного сына»,ну и ко всему прочему переподписали контракт с Боккетти,что так же очень важно для команды,ну и собственно говоря Маурисио уже этой зимой может стать полностью игроком красно-белых.

Кого еще могут подписать?

Начнем с обороны ,Андрей Ещенко уже не молод ,да и контракт с ним вроде пока продлевать не спешат.Были разные ошибки,и в матче с Зенитом где он играл левого крайнего ,были ошибки ,связанные с его спецификой он очень много подключается к атакам и не успевает физически всегда и везде.И вопрос здесь не только не в уровне игры ,а в возрасте ,а скоро ему уже будет 33.Учитывая специфику его работы и рывки вперед,и такие же рывки назад, это очень трудоемкая работа ,которая требует минимум травм и максимум выносливости,конечно для такого футболиста как Ещенко это уже проблема .Так вот как я уже говорил руководство не предлогает пока 33-летнему футболисту новый контракт,вот Боккетти нужно было-переподписали контракт.И если готовится к замене Ещенко ,то стоит это делать заранее ,чтобы футболист адаптировался,привык к команде.И новый защитник мог бы пригодится.

И если зоны можно еще укрепить ,то надо предложить варианты.И мне кажется один из таких вариантов- и один из них игрок Пермского Амкара Александр Милькович. Югославский правый защитник,правый вингер он может играть на разных позициях ,а также является открытием нынешнего сезона.Игрок в свое время подавал огромные надежды,но не пошло,а сейчас он является лидером команды Гаджи Гаджиева ну и заменить он должен следовательно Ещенко.В атаке он отметился и 1 голом и 3 голевыми ,то есть в плане подключений вперед он прекрасно может заменить Андрея с его включениями в атаку.Это очень важно,так как эти действия Ещенко по правой бровке,они стали сестемообразующим действием в атаке.Поэтому в плане умения подключаться вперед может заменить Ещенко,но и в обороне за счет опыта в Амкаре он прибавил.К тому же вряд ли он будет стоить больших денег.

Поэтому если Спартак решил скупать пермяков,то почему не продолжить Мильковичем,который может усилить Спартак ,пусть и со следующего сезона,а подписать его можно уже сейчас.

Вторая позиция,которая требует усиления это-центр поля.Центр поля-здесь вопросов вроде сейчас как бы нет. Фернандо-разгоняет атаку,Глушаков «хоронит» всех подряд,Зобнин пашет ,не жалея ни себя, ни других.Но мы помним, если один из этой троицы выпадал из-за травмы,то их заменял Ромуло.Ромуло,который заменял их великолепно.В 8 матчах,в которых он играл красно-белые выиграли,а бразилец отдал 2 голевые передачи.И те,кто говорит,что он не нужен,то они кажется просто наивные.

Ромуло-ушел,и вопрос ,кто его заменит?Есть Тимофеев.Молодой,перспективный,но к 23 годам у него по– моему всего 8 игр в Премьер-лиге.Это наверно не то же самое,что Ромуло,который в свое время Барселону таскал по газону Камп-Ноу.Так,что не совсем равноценный размен.Единственное,что здесь может спасти красно-белых,это переход на схему с 2 центральными хавбэками,вместо нынешнего такого треугольника.К чему в общем и есть предпосылки.Предположим Фернандо и Глушаков в центре,перед ними Самедов, Попов,Зе Луиш ,Адриано.

Так,что посмотрим.......