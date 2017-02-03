А помните каким он парнем был... (с)

Мое мнение о лучшем игроке года в России, о том, кто мог быть на его месте и о самом голосовании.

Еще совсем недавно страна, а точнее спортивные журналисты, комментаторы и телеведущие выбирали лучшего футболиста года в России. И остановились на кандидатуре Федора Смолова. И пусть данная тема уже не так актуальна на сегодняшний день, но мне бы тоже хотелось остановиться на нескольких моментах. И так начнем.

Впервые за долгое время, перед голосованием не было явного лидера. Игрока, который бы провел год на одинаково высоком уровне. Вроде бы есть Федор Смолов, которого наконец-то прорвало и он начал забивать. Причем порой у него получалось это делать с невиданной красотой. Но при этом его «Краснодар» не попал даже в призеры по итогам ЧР-2015/2016, про текущий розыгрыш тоже пока ничего утешительного сказать нельзя, в еврокубках команда не блещет, плюс ко всему год Федору подпортили травмы и слабое выступление сборной на Евро. Так что получается звание лучшего игрока сезона в России, по большому счету Смолову досталось авансом. С расчетом на то, что он не снизит к себе требований и продолжит расти как игрок и становиться лидером, как клуба, так и сборной.

Из других кандидатов хотелось бы выделить пару игроков. Первый – это Сослан Джанаев. Который провел фантастический сезон, как и весь «Ростов», который подарил нам веру в сказку, который показал нам, что если много работать, то можно стать очень крутым игроком (тоже самое касается и Смолова), а так же доказал вместе с «Ростовом», что Слуцкий был не прав, не взяв не одного игрока из серебрянного призера на Евро. Я рад за Сослана, и желаю ему больших успехов в будущем, и на данный момент считаю его лучшим вратарем в России, и главным конкурентом Акинфеева в споре за это звание.

Второй – это Денис Глушаков. Денис провел очень хороший, ровный сезон, уже не первый в своей карьере. Концовку года выдал очень ударную, отчего я удивился, что по итогам голосования он оказался только на 11 месте. Хотя, лично, по моему мнению, должен был находиться если уж не в тройке, то в пятерке точно. Очень жаль, что и в сборной Слуцкий не смог найти ему место в полузащите, поверив в молодого Головина больше чем в Дениса. А как оказалось на деле, как раз опыта нашей полузащите и не хватило. Теперь «Спартак», ведомый вперед Глушаковым всерьез может рассчитывать на чемпионство, а сам Денис с такой игрой, на звание лучшего игрока года, но уже в следующем году.

Еще одним неприятным моментом оказалось само голосование, а точнее поведение отдельных участников голосования. А именно я говорю о журналистах Eurosport, не всех конечно, а конкретно – Михаил Бирюков, Кирилл Воробьев, Александр Головин, Павел Горбатенков, Владас Ласицкас, Данил Тармасинов, Роман Мазуров, Павел Городницкий и Игорь Зеленицын. Данные товарищи устроили что-то вроде флеш-моба, поставив не первое место в голосовании Виктора Файзулина. Без сомнения Виктор прекрасный игрок, и то что с ним происходит последние два года – это настоящая трагедия. Но не думаю, что самому игроку по душе, что его имя участвует в таком фарсе. Я считаю, что для профессионального журналиста участие в данном опросе большая честь и признание его заслуг, но подобные выходки заставляют задуматься о профессионализме этих людей. Непонятно для чего было это сделано? Поддержать футболиста? Не лучше ли тогда написать статью или сделать большое интервью с игроком и тому подобное. И это было бы намного лучше и правильнее. Но версия о поддержке игрока теряет смысл, когда смотришь, как именно голосовали данные журналисты, и если первые 7 человек после Виктора ставили реальных претендентов на звание лучшего игрока года, то последние двое увлеклись данной шуткой очень сильно.

Давайте посмотрим за кого проголосовали Павел Городницкий и Игорь Зеленицын. У первого тройка выглядела так – Файзулин, Арапов, Динга, у второго – Файзулин, Чепчугов, Рязанцев. По моему это просто издевательство над организаторами голосования, над самими игроками, которые прекрасно понимают, что не должны быть в этом списке, а так же над болельщиками, которых данные журналисты считают за идиотов.

Не стоит превращать голосование за звание лучшего футболиста России в цирк. Хватает того, что в опросе участвует много журналистов, которые не очень осведомлены о футбольных делах в стране, как например Владимир Гомельский, который поставил на первое место Ионова. Если вы не хотите участвовать в голосовании, то просто откажитесь, чтобы не делать глупостей. Я вообще желаю еженедельнику «Футбол» пересмотреть саму процедуру голосованию. И допускать к опросу только людей, которое имеют непосредственное отношение к футболу. Причем не только журналистов и телеведущих с комментаторами, но и популярных блогеров. Тогда мы будем иметь более честное голосование.

Всем честной игры!