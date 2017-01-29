День Сурка

Вспоминаем борьбу за путевку в ЛЧ, между Локомотивом и Тиролем

Порой в шкуре персонажа знаменитого кинохита могут оказываться и футболисты. Когда всё против тебя и когда казалось бы всё решено, всё начинается снова. В такую ситуацию попал московский «Локомотив» в 2001 году.

22 августа 2001 года в Инсбруке проходила игра «Тироль» – «Локомотив». В первом матче москвичи победили более чем уверенно — 3:1, в гостях пришлось тяжелее, но не смотря на это команда из Москвы победила 1:0. Но ценральным эпизодом двух встреч стал не могучий удар Сергея Игнашевича, не победный гол Владимира Маминова в Инсбруке, а всего лишь жёлтая карточка на 72-ой минуте ответного матча! Карточка, которая была показана куда-то в пустоту! Карточка, которая породила много разговоров об отношении к российскому футболу.

Потрясающий мяч Игнашевича в первой игре

Разберём ситуацию с самого начала, с её зарождения. На 72-ой минуте между Русланом Пименовым и Робертом Ибертсбергером произошёл жёсткий контакт, где виновным был 25-ый номер «Локомотива». По пути к месту, где лежали два футболиста, судья матча Марио ван дер Энде вынес предупреждение, пробегавшему мимо, Владимиру Маминову, о чём сразу записал в свой блокнот. После оказания помощи пострадавшим, судья вновь поднял «горчичник» в воздух, после которого логично было увидеть в руках голландца красный прямоугольник, но этого не произошло. Вся бригада судей проморгала этот эпизод, и никто не подсказал главному арбитру, что тот совершает ошибку. Только резервный рефери усомнился в нелогичности действий Марио ван дер Энде, подозвав того к себе для уточнения ситуации, как только резервный судья убедился, что карточки удостоился 8-ой номер москвичей, игра возобновилась. Казалось все ничего не заметили, все кроме инспектора матча Паули. Который после завершения встречи поговорил с судьёй и выяснил, что в спорном эпизоде было показано две жёлтых карточки: Маминову и Пименову, причём второе предупреждение Руслана Марио ван дер Энде признал только после просмотра повтора эпизода. Как бы то ни было, но данного эпизода хватило руководству «Тироля», чтобы подать протест в контрольно-дисциплинарную палату УЕФА. А вот дальше уже начался настоящий театр абсурда...

Марио ван дер Энде

31 августа состоялось заседание Апелляционного суда УЕФА. На котором первым делом была отклонена апелляционная жалоба ФК «Локомотив». А дальше началось слушание, где свидетелями были арбитры матча в Инсбруке и инспектор матча. На заседании выяснилось несколько интересных вещей: оказалось, что протокол матча попал в УЕФА на сутки позже положенного срока, а сам Марио ван дер Энде утверждал что в злоаполучном эпизоде показывал карточку только(!!!!) лишь Руслану Пименову. Контрольно-дисциплинарная комиссия решила, что не удалением игрока москвичей арбитр нарушил правила проведения игр, чем нанёс ущерб ФК «Тироль», так как те могли получить неоспаримое преимущество над своим соперником. Неправда ли звучит несколько бредово? Команда которая за 162 минуты игрового времени сумела отличиться только один раз, получив численное приемущество, должна была за 18(!!!) минут разнести своего противника, забив при этом как минимум трижды! Но комиссии этих доводов хватило чтобы анулировать результат матча в Инсбруке и назначить переигровку. И уж если это решение выглядело, мягко говоря, нелогично, то следующие просто никак не укладывается в голове. Комиссия решает оставить в силе два предупреждения (из «несуществующего» матча) Руслана Пименова, что означало, что принять участие в переигровке 25-ый номер «Локо» не сможет.... Согласитесь немного странные решения....

Руслан Пименов

А что было дальше? А дальше были недовольства и негодование болельщиков московского клуба, да и просто людей кому небезразлична судьба «советских» команд. Во всех гостевых книгах различных интернет ресурсов высказывались слова поддержки игрокам и руководству «Локомотива». А на матч в Инсбруке собралось столько болельщиков московского клуба, сколько не всегда бывало даже на самых интересных матчах чемпионата России. А некоторые, особенно талантливые, умудрились исписать все стены по дороге на стадион различными фразами: ««Локомотив», мы с тобой»; «Бей фрицев»; «За Родину!»; ««Локо» -– в Европе, «Тироль» -– в (_I_)» и множество непечатных слов. Матч не оставил равнодушным никого, это была настоящая битва, где каждая из команд отстаивала свою правду. В упорнейшей игре, не без доли везения и чудесных спасений Нигматуллина, «Локо» вырвал победу по сумме двух матчей со счётом 3:2 и впервые в истории пробился в самый престижный клубный турнир Европы. Кстати выгоды из этой переигровки больше получил именно московский клуб, после победы количество болельщиков заметно увеличилось и «Локомотив» стал одной из самых посещаемых команд России. Так что, как говориться не было бы счастья....

Третий отборочный раунд Лиги чемпионов-2001/02. Переигровка

«Тироль» (Австрия) – «Локомотив» (Россия) – 1:0 (1:0)

Гол: Бжечек, 30

«Тироль»: Циглер, Коглер, Цвиссиг, Кирхлер, Гилевич, Бжечек, Ибертсбергер (Глидер, 57), Хертнагль, Ежек, Баур, Марасек (Сиди Бе, 76).

«Локомотив»: Нигматуллин, Нижегородов, Лекхето, Сенников, Чугайнов, Обрадович, Игнашевич, Измайлов, Лоськов, Маминов, Обиора (Джанашия, 55).

Предупреждения: Глидер, Баур, Хёртнагль — Лоськов, Измайлов, Сенников, Нижегородов.

Удаление: Хертнагль, 64.

08.09.2001. Инсбрук. Стадион «Тиволи». 15.500 зрителей.

Первый матч – 1:3