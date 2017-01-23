Английские вратари. Современность

Блог «Последний рубеж» выпускает заключительную часть истории об английских вратарях. Сегодня – о голкиперах последних пяти лет.

Джо Харт (2008 – …, 68 (48))

По сути, Джо Харт должен был быть в предыдущей части рассказа (первый матч провел в 2008 году), но так как основным вратарем он стал только в 2010 году, логичнее отнести его к современному периоду. Харт очень вовремя появился в английском футболе, Робинсон ушел, а его сменщики были настолько плохи, что ворота были доверены уже совсем «старому» Джеймсу, которого не составило труда вытеснить из основы.

С каждым годом Харт смотрелся все солиднее в воротах и не давал поводов усомниться в своей компетентности. И пусть на трех крупных турнирах, куда ездил Харт со сборной (один раз в качестве резервиста), сборная не блистала, к нему было очень мало претензий. На Евро–2016 Харт поехал уже в качестве суперзвезды, круче него в том составе был только Руни. Но то ли Джо перегорел, то ли просто все было против него на том турнире, но он его с треском провалил. И даже попал в сборную «разочарований» турнира.

2016-й год вообще для Харта стал переломным. Помимо неудачи со сборной, он вдруг стал не нужен в клубе. И теперь большая его задача заключается в том, чтобы вернуть себе прежний уровень и надежность. Пока у него нет постоянного сменщика в сборной, он может быть уверен, что будет в рамке сборной. Но как только поправится Джек Батленд, за место в воротах предстоит серьезная борьба.

Джек Батленд (2012 – …, 4(1))

На данный момент самый перспективный и самый очевидный сменщик Джо Харта. Очень быстро и стремительно развивается карьера этого молодого кипера. Из игрока аренды из второй футбольной лиги Англии, он очень быстро стал основным вратарем в родном «Бирмингеме» (помогла травма основного голкипера Майхела), и, отыграв менее полсезона, получил вызов в сборную. Это, скорее всего, было авансом и просто намеком на то, что его заметили и теперь имеют в виду.

На постоянной основе Джек стал вызываться в сборную с 2015 года. И на прошедшем Евро вполне мог бы рассчитывать на место в воротах после нескольких ляпов Харта. Но перед самим турниром получил тяжелую травму, от последствий которой не может отойти до сих пор. И сейчас в его карьере самый трудный период. Нужно не сломаться психологически и постараться, скорее, вернуться на прежний уровень игры.

И тогда его ждет потрясающая карьера, как в клубе, так и в сборной. Ведь у него прекрасные вратарские данные, у него в команде есть прекрасный пример – Шей Гивен, у которого он может многому научиться, а пока Джек лечится, появился и достойный конкурент – Ли Грант. Так что у него прекрасная среда для развития своего таланта.

Джон Радди (2012 – …, 1(0))

Джон очень ярко начал свою карьеру, в 19 лет став основным игроком «Кембридж Юнайтед». И все вроде располагало для прекрасного развития карьеры, но что-то не получилось. Он оказался в «Эвертоне» в 2005 году, когда с вратарями у них была беда – «стареющий» Мартин, уже не котирующийся Райт и еще один молодой кипер Тернер. В этой компании можно было рассчитывать на место и время в основе, но Мойес решил отправить Радди в аренду. А год спустя в команде появился Тим Ховард, и на место в основе рассчитывать больше не мог никто.

Только спустя 4 года Джон нашел свой клуб, в котором играет и по сей день – «Норвич Сити». Именно тут он смог раскрыться и дослужиться до сборной. И даже мог поехать на Евро-2012, но перед турниром сломал палец. Пока в его активе 45 минут в матче с Италией, где так же дебютировал Джек Батленд. Джон провел хороший матч, и совершил несколько хороших сейвов. На данный момент если Радди и входит в список кандидатов в сборную, то в очень расширенный, поскольку его клуб занимает твердое место в середине таблицы Чемпионшипа. А недостатка во вратарях у Гарета Саутгейта на сегодняшний день не испытывает, чтобы вызывать на данную позицию игрока из второй по статусу английской лиги.

Фрейзер Форстер (2013 – …, 6(7))

Фрейзеру не очень повезло с началом карьеры. Он попал в «Ньюкасл Юнайтед», где из-за широких спин двух легенд – Гивена и Харпера, его было не видно. И своего шанса он в клубе так и не получил. До 22 лет ему пришлось кататься по второсортным клубам и надеяться на лучшее. Проведя сильный сезон с «Норвичем» его заметили и пригласили в «Селтик». В самом титулованном клубе мира он быстро отвоевал место в воротах и стал всем показывать, как он хорош.

С 2013 года стал постоянно вызываться в сборную, и был основным сменщиком Харта. Но, как и в «Ньюкасле», ему приходилось ждать своего часа, а таких моментов было немного, тем более, появились и другие конкуренты. К слову стоит отметит, что и статистика не говорит в пользу Фрейзера, более одного пропущенного мяча за игру – это очень много. Сомневаться в том, что Форстер будет и в дальнейшем входить в число 3-4 лучших голкиперов страны в ближайшие годы – не приходится. Тем более, что сейчас он выступает в АПЛ в одной из самых интересных команд и всегда на виду. К слову, конкурентов в команде у него нет, а значит он там в воротах всерьез и надолго.

Том Хитон (2016 – …, 2(2))

На данный момент. Карьера Тома, также как и у многих в этом списке, получила развитие только в 2010 году, когда он ушел из «МЮ». До этого он мотался по малозначимым арендам, а после очутился в «Кардиффе», где ему доверили роль основного вратаря. Очень скоро он перешел в «Бернли», где на данный момент и играет, и исполняет обязанности капитана. В команде так же числится другой вратарь сборной Англии Пол Робинсон, который может помочь Хитону как в игровом плане, так и различными советами. Выступая в АПЛ, Хитон постоянно на виду у тренера сборной, и своей игрой он доказывает, что в любой момент сможет подменить основного кипера. Но чтобы стать основным у него не хватает качеств. А вырасти до топ-клуба уже не удастся, возраст не тот.

Сборная Англии. Часть 2. 2001-2010

Сборная Англии. Часть 1. 1990-2000