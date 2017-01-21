Сборная Англии. Часть 2. 2001-2010

У каждой сборной есть прекрасные времена, есть времена с переменным успехом, а есть откровенные провалы. У сборной Англии в первое десятилетие 21 века, был как раз третий период.

Ричард Райт (2000-2001, 2 (1))

Сейчас мало кто может поверить, но в начале 2000-х, Райт был главной надеждой и талантом в Англии среди вратарей. Именно с ним скромный «Ипсвич» в свое время добрался до еврокубков. И именно тогда на него положили глаз тренер сборной Кевин Киган, а так же Арсен Венгер, который так же видел в нем замену Симэну. И там и там, Ричард появился практически одновременно, и там и там, так и не стал своим. Куда-то пропала уверенность, стал допускать много ошибок, а в последствии, стал получать много травм. Как итог стал скитаться по разным клубам, с разным статусом. Даже возвращался в родной «Ипсвич», но нигде не пошло настолько успешно, как в начале карьеры. В итоге, в 2012 пришел в «Ман Сити» где зарабатывает себе на старость и не особо рвется в состав.

Пол Робинсон (2003-2007, 41(21))

Пол ворвался в английский футбол и в сборную в самый нужный момент. Потускневшие и постаревшие Симэн и Мартин как раз закончили карьеру в сборной, а Дэвид «Катастрофа» Джеймс не всегда соответствовал высоким запросам англичан. И тут откуда невозмись появился Робинсон, в молодом и дерзком «Лидсе», с потрясающей прыгучестью и реакцией. И очень быстро на него обратили внимание тренеры сборной. Сперва подменял Джеймса в товарищеских матчах, затем и вовсе вытеснив его из состава. И хотя пропускал Пол крайне мало, а более 2-х мячей за матч не пропускал никогда, в той сборной ему так и не удалось стать великим. Последний матч Робинсона в сборной пришелся на памятную для нас и победную для сборной России игру в «Лужниках». Кстати скоро возможно снова увидим его в АПЛ, ведь его «Бернли» на следующий год будет там выступать.

Роберт Грин (2005-…, 12 (9))

Роберт никогда не хватал звезд с неба, хороший добротный вратарь, но до топ-уровня ему очень далеко. Как и Джеймс мог вытягивать матчи в одиночку, а мог чудить, да еще как чудить. В сборную Роберт стал привлекаться, после того как ее покинул Робинсон, а кроме как престарелому Джеймсу альтернативы не было. Имя себе сделал в «Вест Хэме», где провел несколько хороших сезонов. Но как и многих игроков «молотобойцев» долгое время тренеры сборной обходили его стороной. Но потом все чаще стал вызываться, и к ЧМ-2010 Роберт подходил в роли основного кипера. Но грубейшая ошибка в матче с американцами, и Грин вновь резервист. Возможно, если бы Роберт попал в топ-клуб, то его карьера могла сложиться по-другому. Но на топ-клуб он явно не тянул. Как мы видим, Грин не закончил выступления за сборную и наверное ждет, что о нем когда-нибудь вспомнят и вновь позовут.

Крис Киркланд (2006, 1(0))

У Криса Киркланда судьба чем-то схожа с судьбой Ричарда Райта. Оба появились в командах в начале 2000-х, оба перешли в большой клуб, и у обоих не сложилась карьера, как в клубах, так и в сборной. Крису правда повезло меньше, чем Ричарду. Он и АПЛ матчей поменьше сыграл, и за сборную отыграл всего один тайм, да и то в матче, где проявить себя не смог бы. Виной всему частые травмы, причем получал он их тогда когда мог действительно стать первым номером в команде на долгое время. По сути закрепиться в качестве основного вратаря он смог только в 2006 году в «Уигане». Но так как Крис прошел через молодежные сборные Англии, то так или иначе попадал на карандаш тренеров сборной и периодически вызывался в состав в качестве резервиста. На данный момент Киркланду 35 лет и появление его в сборной маловероятно, тем более, что выступает он за клуб из Чемпионшипа.

Бен Фостер (2007-…, 8 (6))

Наверное именно Бен имел все шансы стать звездным игроком среди всех, кто дебютировал в 2000-х, естественно до прихода Харта. Ему повезло оказаться в большом клубе, несмотря на то, что в своем предыдущем клубе «Сток» он не отыграл ни минуты. В «МЮ» Фостер должен был в скором времени сменить Ван дер Сара, но сперва, голландец не спешил завязывать с футболом, а потом уже сам Бен не воспользовался выпавшим шансом. Он был очень талантлив, он в одиночку мог вытянуть безнадежную игру, а мог и начудить не хуже Джеймса или Грина. Ему не хватало стабильности для выступления на самом высоком уровне, поэтому «МЮ» не стал для него командой всей жизни и билетом в ворота сборной Англии. При этом Бен мог настроиться на игру с важным соперником или на финал так, что никому не давал усомниться в своих способностях. Но как говориться стабильность – залог успеха. В более скромных клубах, Фостер стал незаменим и по праву стал номером один. И он по прежнему остается одним из кандидатов на место в воротах сборной, хотя надеяться на его появление в матче сборной наверное уже не приходиться.

Скотт Карсон (2007-2011, 4 (4))

Еще один талантливый вратарь воспитанный в «Лидсе» и загубленный в «Ливерпуле». Как и Крикланд «обещал» вырасти в большого мастера, но не сложилось. Много разных аренд, а потом оказался в «ВБА», где стал основным и наконец-то попал в сборную. У него выпал шанс проявить себя в сборной, когда не смог сыграть Робинсон. Это был важнейший матч в отборочном турнире к Евро-2008 с Хорватией, где англичанам нужно было не проиграть. И Скотт толи перенервничал, толи просто не пошла игра, но именно он стал главным виновником поражения. А сборная Англии пролетела мимо Евро. После он сыграл еще два матча, но таких больших шансов ему больше не выпадало. В этом сезоне у него был шанс вернуться в АПЛ вместе с «Дерби», но в переходных матчах его команда уступила «Халлу». Это был шанс вернуться на глаза к тренерам борной, ведь Скотту на данный момент всего 30 лет, что для вратаря не так много, а значит, у него еще может быть возможность вернуться в сборную. Хотя именно в нынешней сборной Англии и без него много стабильных и интересных вратарей, которым приходиться доказывать свою состоятельность за спиной Харта.

Последним в этом десятилетии в рамку вставал нынешний основной голкипер сборной Джо Харт. Но так как Джо – это, все таки, настоящее и будущее сборной, а не прошлое, как в случае с другими из этого списка. С него я начну рассказ в третьей части. А на этом все.