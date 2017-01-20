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    Дриблинг Арбелоа Все блоги -

    Под прикрытием. Как футболисты разыгрывают зрителей (ВИДЕО)

    20 января 2017
    Мюнхенская «Бавария» выпустила ролик, где загримированные Рибери, Алаба и Рафинья играют в уличный футбол. Блог «Дриблинг Арбелоа» вспоминает другие подобные розыгрыши, где поучаствовали Роналду и Ривалдо.

    Розыгрыш от «Баварии»

    Пранк, который устроила мюнхенская «Бавария», особо веселым не получился. Здесь команда профессиональных футболистов довольно скучно обыгрывает своих оппонентов-любителей. Но ролик примечателен тем, что в нем приняли участие сразу трое футболистов: Рибера, Алаба и Рафинья.

    Пранк от Ривалдо

    «Барселона» тоже не отстает от тренда, и буквально день назад вышел новый ролик с легендой каталонского клуба Ривалдо. Футболист продемонстрировал, что в 44 года он все еще в очень хорошей форме.

    Бездомный Роналду

    Криштиану Роналду не стал играть в футбол, но продемонстрировал свои умения на улицах Мадрида. Едва ли кто-то мог отличить его от обычного бездомного, но маленький мальчик решил сыграть с ним в футбол, за что и получил автограф знаменитости.

    Урок мастерства от Арно Гарнье

    Гарнье не является известным футболистом, но зато его хорошо знают как футбольного фристайлера. В этом видео загримированный Арно продемонстрировал свой класс.

    Мастер-класс от Шакири

    Джердан Шакири был представлен молодым футболистам как известный тренер, но на импровизированной тренировке он не удержался от того, чтобы продемонстрировать свой класс.

    Рейтинг: 4 Голосов: 14
    Комментарии13
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 января 2017, 19:33

      На удивление понравился ролик с К.Роналдо
      Гарнье - фантастика!!!!!

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      Рейтинг: +150

      dvb 21 января 2017, 18:20

      Нужно ненавидеть футбол, чтобы не узнать РИБЕРИ.

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      Рейтинг: +20

      Какеручи 21 января 2017, 09:03

      Если бы наши футболисты вышли как немцы так их бы разнесли)

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      Рейтинг: +720

      Flydis 21 января 2017, 08:25

      Думается, что Ривалдо и сейчас мог бы принести пользу Барселоне на поле, несмотря на возраст.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 января 2017, 00:38

      как правильно пишут в комментах на ютубе, у Баварии видео выглядит как постанововочное, да и никогда в дворовом футболе не делятся 3 на 5, всегда делят поровну, особенно когда считают что соперник слабее

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      Рейтинг: +786

      xakep01 20 января 2017, 23:51

      Рибери даже в этом гриме легко было бы узнать, просто так столько народа не остановилось бы

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      Рейтинг: +98

      Victor1961 20 января 2017, 22:35

      Круто!!!

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 20 января 2017, 21:43

      Арно Гарнье понравился больше, так как я уже смотрел Роналду

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 января 2017, 20:51

      а про баскет такие розыгрыши есть.. вааще бомба

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 января 2017, 20:50

      Приятно посмотреть, спасибо!

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