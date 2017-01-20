Под прикрытием. Как футболисты разыгрывают зрителей (ВИДЕО)

Мюнхенская «Бавария» выпустила ролик, где загримированные Рибери, Алаба и Рафинья играют в уличный футбол. Блог «Дриблинг Арбелоа» вспоминает другие подобные розыгрыши, где поучаствовали Роналду и Ривалдо.

Розыгрыш от «Баварии»

Пранк, который устроила мюнхенская «Бавария», особо веселым не получился. Здесь команда профессиональных футболистов довольно скучно обыгрывает своих оппонентов-любителей. Но ролик примечателен тем, что в нем приняли участие сразу трое футболистов: Рибера, Алаба и Рафинья.

Пранк от Ривалдо

«Барселона» тоже не отстает от тренда, и буквально день назад вышел новый ролик с легендой каталонского клуба Ривалдо. Футболист продемонстрировал, что в 44 года он все еще в очень хорошей форме.

Бездомный Роналду

Криштиану Роналду не стал играть в футбол, но продемонстрировал свои умения на улицах Мадрида. Едва ли кто-то мог отличить его от обычного бездомного, но маленький мальчик решил сыграть с ним в футбол, за что и получил автограф знаменитости.

Урок мастерства от Арно Гарнье

Гарнье не является известным футболистом, но зато его хорошо знают как футбольного фристайлера. В этом видео загримированный Арно продемонстрировал свой класс.

Мастер-класс от Шакири

Джердан Шакири был представлен молодым футболистам как известный тренер, но на импровизированной тренировке он не удержался от того, чтобы продемонстрировать свой класс.