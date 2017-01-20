Сборная Англии. Часть 1. 1990-2000

В данной серии материалов пойдет рассказ о вратарях выступавших за сборные, в данном случае за сборную Англии. Точкой отсчета выбран 1990 год и до наших времен. Рядом с именем указаны годы выступлений за сборную, количество матчей и пропущенных мячей

Питер Шилтон (1970-1990, 125 (80))

Легенда! Рекордсмен! Без сомнения один из величайших вратарей в истории мирового футбола. Именно легендарному приемнику Бэнкса, как в клубах, так и в сборной, довелось открыть этот список. Да, великий во всех отношениях голкипер, в свои 41 был основным в воротах англичан. И завершил карьеру в сборной сразу после окончания ЧМ-1990. Он стал тогда первым вратарем в истории ЧМ, кто отстоял 10 матчей на турнирах на ноль. Шилтон на самом деле очень мало пропускал. У него были потрясающее чувство позиции и сумасшедшая реакция. Его сейвы можно смотреть бесконечно, а глядя на спокойствие после этих спасений на лице Питера, чувствуешь все его величие. И конечно, очень жаль, что Марадона отобрал у Шилтона и Ко возможность побороться за золото ЧМ. За что Питер до сих пор ненавидит и призирает аргентинца. Питер Шилтон обладатель множества рекордов если и не мировых, то национальных точно. И очень жаль, что когда говорят о великих вратарях, то имя Шилтона упоминается только во вторую очередь, я же считаю, что он достоин упоминаться на ряду с такими легендами футбола, как Яшин, Дзофф, Майер и тот же Бэнкс. Кто не видел не один матч с участием Питера, советую посмотреть и самим убедится в величии англичанина.

Крис Вудс (1985-1993, 43 (25))

Интересно какого это быть в тени легенды? Можно спросить у Криса Вудса. Ведь он постоянно находился за спиной Шилтона. Он долго ждал шанса в «Ноттингеме», но великий англичанин не дал поводов усомниться в своей надежности. Из-за чего Вудсу сперва пришлось перейти в скромный «КПР», а потом в «Норвич». Именно оттуда он получил приглашение в сборную. К сожалению проявить себя в сборной ему доверяли в товарищеских матчах. Иначе бы у Шилтона было бы на десятка два матчей больше. И по сути основным в английской сборной так и не стал. После ухода Шилтона вроде бы дорога открылась, но появился конкурент в лице Симэна. И пусть вас не вводит в заблуждение статистика Вудса. Больше половины своих голов он пропустил как раз после ухода Шилтона, когда какое-то время считался основным. Больших успехов со сборной он так и не добился.

Дэвид Симэн (1988-2002, 75 (81))

Дэвид был очень талантливым, харизматичным и в тоже время очень противоречивым вратарем. Он очень часто мог вытащить матч в одиночку, а мог и пропустить какой-нибудь нелепый гол. Его отличали невероятная прыгучесть и молниеносная реакция. Именно эти качества и компенсировали не всегда идеальный выбор позиции. Но тем не менее это все не помешало ему стать легендой «Арсенала» и одним из самых запоминающихся вратарей сборной Англии. Пик его карьеры в сборной пришелся на домашний ЧЕ, где сборная Англии разделила бронзу с французами. Но для стабильного и сильного вратаря соотношение матчей и пропущенных с показателем более 1 гола за игру – это ах ти какой результат. Но в сборной своего времени он был не заменим. Хотя в 2002 году количество его ляпов заставило пересмотреть его место в варотах. Сперва он пустил за шиворот от Рональдиньо, что стоило Англии места в полуфинале, а позже в матче с Македонией пропустил прямым ударом с углового. С тех пор Дэвида в рамке никогда больше не было.

Найджел Мартин (1992 – 2002, 23 (17))

Найджел один из самых недооцененных вратарей своей эпохи. Прекрасный профессионал и образец для подражания. Игра на ленточке его коронка. К сожалению, большую часть карьеры сборной просидел за спиной Симэна, хотя на клубном уровне в плане статистики мало в чем ему уступал, но выступал в клубах по проще. Наверное, главный матч в карьере сборной можно считать, матч с румынами на ЧЕ-2000, в котором решалась судьба выхода в ¼ финала. К сожалению, в самом конце матча румыны вырвали победу и оставили англичан за бортом турнира. На клубном уровне играл вполне стабильно за клубы средней руки. Наиболее успешно карьера сложилась в «Лидсе», где его признали лучшим вратарем в истории клуба.

Тим Флауэрс (1993-1998, 11 (6))

Еще один вратарь, который успел лично поиграть и потренироваться бок о бок с великим Шилтоном. Эти двое пересеклись в «Саутгемптоне». Именно там Тим сделал себе имя, а в «Блэкберне» получил свой заслуженный титул чемпиона. Но в сборной ему мало что светило. В то время в сборной было два стопроцентных варианта с Симэном и Мартином, а всем остальным отводилась роль третьего вратаря и довольствоваться играми в товарняках. И ждать когда первые двоя начнут допускать много ошибок и потеряют доверие тренеров, но этого не происходило. Но тем не менее Тим съездил на два крупных турнира, а на домашнем ЧЕ даже получил бронзу. Сейчас пробует себя в роли тренера.

Иан Уокер (1996-2004, 4(1))

Наверное , самый интересный и самый удачливый вратарь в Англии. Постоянно находился в тени то одних, то других. За такой огромный период провел неполный четыре матча, но при этом в своей копилке имеет бронзу ЧЕ-1996 и два крупных международных турнира. На клубном уровне все было куда скромнее. «Тоттенхэм», где играл с начала карьеры и сделал себе имя. После чего отправился в «Лестер», где вытеснил из состава Тима Флауэрса. Особых звезд с неба не хватал, но всегда был на виду и на карандаше у тренеров сборной. Как только кто-то выпадал по разным причинам из состава, то Иан тут как тут. Вечный резервист.

Дэвид Джеймс (1997-2010, 53 (46))

Последний из тех, кто вставал в рамку английских ворот в этом десятилетии. Джеймс имел все, чтобы стать лучшим вратарем Англии своего поколения. Потрясающая реакция, хорошие данные, достойный клуб, чтобы всегда быть на виду, и, конечно же, возраст по отношению к Симэну и Мартину. И статистика показывает, что он им ни в чем не уступал. Но ему не повезло, в 2000-е, сборная Англии была не конкурентоспособна. Где-то слабыми были игроки, где-то тренеры, где-то и то и другое. Но Джеймс и сам был не безгрешен. Выучка у него хорошая, но ошибки он порой допускал просто чудовищные, которые часто стоили клубам и сборным столь важных очков. Но в виду отсутствия сильных конкурентов в 2000-е годы на его позиции он долгое время был номером один на ряду с Полом Робинсоном. Конечно же, никаких успехов со сборной он не добился. Но карьера была яркая и насыщенная, впрочем, как и сам Джеймс, который явно любим поразвлечься. Как и многие вратари в Англии, Джеймс доиграл до глубокой «старости» и теперь зарабатывает в Индии.