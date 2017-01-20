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    Дриблинг Арбелоа Все блоги -

    Незаменимые. Почему Месси и Роналду правят футболом уже почти 10 лет

    20 января 2017
    Через месяц Роналду исполнится 32 года, а Месси в этом году отпразднует 30-летний юбилей, но их гегемония в мировом футболе, кажется, никогда не закончится. Блог «Дриблинг Арбелоа» разбирается, почему так происходит.

    На протяжении 18 лет, с 1990-го по 2007-й год, «Золотой мяч» доставался 17 разным футболистам. Из них только одному, Роналдо, удавалось получить награду больше одного раза в эти годы, и каждый раз имя победителя было тяжело предсказать. Список этих игроков сверкает легендами, которыми мы восхищаемся до сих пор: Зидан, Недвед, Роналдиньо. Каждый из них получил приз лишь за один сезон, свой лучший сезон, а через год мир уже следил за достижениями других футболистов.

    За 10 лет в футболе уже успело вырасти целое поколение болельщиков, которые не помнят другого обладателя «Золотого мяча», кроме Месси и Роналду. Успело повзрослеть и другое поколение, поколение игроков, включающее в себя Хави, Буффона, Пирло и Иньесту, наверняка получивших бы эту награду, если бы они родились на 10 лет раньше. Но больше всего пугает то, что «новых Месси» и «новых Роналду», несмотря на огромное количество подобных клише в СМИ, сейчас не наблюдается. И на это есть множество причин.

    Памяти Мартина Эдегора

    Начать хотелось бы с воспоминаний о молодом даровании, которое не так давно считали главной надеждой мирового футбола. В 15 лет юный Мартин Эдегор закрепился в основном составе норвежского клуба «Стремсгодсет». В январе 2015-го года он уже играл за сборную Норвегии, и о нем не знал только ленивый.

    Сам Мартин к тому моменту уже разгребал сотни предложений, лежавших на его столе, но думать особо не стал. Его выбор пал на «Реал», и отчасти это было логично: команда располагала блестящей инфраструктурой и опытными тренерами. Единственная проблема заключается в том, что с тех пор о Мартине Эдегоре ничего не слышно.

    Два года назад Эдегор сразу попал в заявку «Реала» на Лигу чемпионов, но в итоге сейчас он отправился в аренду в скромный «Херенвен». Тяжело сказать, как сложится его судьба, но создается впечатление, что шансов раскрыться у него уже будет не особо много. А грустнее всего то, что его пример далеко не единичный.

    Жизнь у всех на виду

    Прежде чем начать ругать футбольные школы, наверное, стоит обратиться к тому, как изменился наш мир за последние 10 лет. Социальные сети и интернет практически уничтожили личную жизнь всех, кто хоть как-то претендует на статус знаменитости. Facebook и Instagram позволяют проследить с точностью до минуты информацию про каждого, будь то мировая звезда или третий вратарь молодежной команды местного клуба. А в еще большей степени это касается футбольных успехов.

    Раньше болельщики по всему миру едва ли могли бы узнать, что где-то в Норвегии 15-летний игрок выступает за основной состав. Еще труднее было отследить перспективных игроков в молодежных командах. Чтобы о футболисте узнали, он должен был действительно продемонстрировать что-то неординарное, в то время как остальной информацией владели лишь агенты.

    Сейчас про любого талантливого футболиста можно найти нарезку на YouTube, а в персональные фанклубы, кажется, набирают уже с момента поступления спортсмена в академию. Скауты клубов признаются: для отслеживания игроков они часто пользуются Football Manager, игрой, которая доступна каждому. В таком информационном поле неудивительно, что ни один талант не укроется от внимания СМИ. И этот прессинг оказывает фантастическое влияние на развитие игрока.

    Деньги правят миром

    Наверное, влияние тех колоссальных средств, которые сейчас вкладываются в мировой футбол, не было бы столь пагубно, если бы не то, о чем уже было написано в предыдущем пункте. Посудите сами: олигархи вкладывают деньги в спортивные школы, в инфраструктуру, в персонал. Но обратная сторона медали здесь тоже есть, и о ней забывать никак нельзя.

    Молодые футболисты еще до совершеннолетия получают такие контракты, которым позавидовали бы их родители. Пока их бывшие одноклассники бьются за право получать стипендию в 2 тысячи рублей, молодой талант уже откладывает на свою будущую квартиру в центре города. Ощущение достигнутого успеха притупляет желание работать на тренировках и отдаваться игре.

    Многих пугает то, что футболисты массово поехали за деньгами в Китай, но не это самое страшное. Намного хуже то, что в деньгах купается будущее мирового футбола. И глупо ожидать от успешных людей того, что они будут прогрессировать и дальше.

    Свет в конце тоннеля

    Тем не менее, не стоит раньше времени хоронить футбол. Существующие проблемы серьезно повлияли на наш любимый вид спорта, но едва ли они способны его похоронить. Когда Месси и Роналду уйдут, в мире останутся тысячи футболистов, которые захотят побороться за звание лучшего. И я уверен, что мы с вами еще будем ими восхищаться.

    А пока давайте насладимся той игрой, которую демонстрируют два величайших футболиста современности. О Месси и Роналду будут говорить на протяжении многих лет, ведь они близки к тому, чтобы уйти из футбола непобежденными.

    Рейтинг: 4 Голосов: 19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 20 января 2017, 19:29

      Этот потух,этот протух... Чего переживаешь-то,аватар? Не было ещё ни одного десятилетия(после 2-й мировой), чтоб кто-нибудь не засверкал на футбольном небосклоне! Хомич, Бесков,Бобров,Пушкаш,Пеле,Беккенбауэр,Кройф,Марадана,Платини,Роналдо Зубастик....Да зетисся перечислять...Не писай в рюмку, всё нормуль будет!))) Может новая звезда в соседнем дворе мячик гоняет?

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Sedoi_Goblin 23 января 2017, 11:15

      Я думаю, автор хотел сказать, что будущие звезды будут менее звездными, чем нынешние, и может быть, даже менее звездными, чем предыдущие...
      Например, понятно, что звезды 1950-х это бразильцы Адемир, Гарринча и Зизиньо + Пеле в конце, венгры Пушкаш, Кочиш, Тихи, Хидегкути, Кубала, немцы Зеелер, Вальтер, Морлок, Шеффер, Ран, югослав Бобек, французы Роже Куртуа, Пьянтони, Жан Венсан, Раймонд Копа, Баратт, а также Абе Ленстра, Кючуканденядис, Ди Стефано, Франц Биндер, Жозе Агуаш, Мерманс, Санфилиппо, Лабруна, Динст, Деак, Коппенс, Стояспал, Лофтхаус, Алтафини, Паиньо, Жозе Аугушту, Хенто... ну и хорошо, еще Стрельцов, Симонян и Бесков из наших.
      Но супер звездами, сравнимыми с Криштиану и Месси, могут из них считаться, пожалуй, разве что Пелле, Пушкаш и Ди Стефано.



      Вот автор боится, что будут такие, как Адемир и Паиньо, но не будет таких, как Ди Стефано!)

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 20 января 2017, 19:12

      Да, Роналду и Месси все-таки намного больше, чем Недвед или Фигу...
      До эпохи Роналду-Месси футболисты получали ЗМ исключительно потому что каждый из них играл один суперсезон, и потому что не было тогда Роналду и Месси.
      Можно много говорить, что жаль, что Рауль или Дель Пьеро не получили ЗМ, но они не провели ни одного сезона, который можно было бы отметить ЗМ при тех сезонах, которые проводили Рональдо, Роналдиньо, Недвед и т.д.
      Так же, если бы результаты и игру этих ребят перенести в учшие сезоны Месси и Роналду, то ЗМ ушли бы последним, потому что они все равно круче.
      Просто для примера приведу количество голов в одном сезоне (7 лучших сезонов каждого):
      Роналду (61, 60, 55, 53, 51, 51, 42)
      Месси (73, 60, 58, 53, 47, 41, 41, 38)
      Рональдо (59, 47, 34, 31, 30, 24, 20)

      Вот как-то так.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 20 января 2017, 18:41

      будем надеяться на новую суперзвезду

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 20 января 2017, 18:37

      пеле-марадона-роналдо-месси----------------------------------------смолов.Хотелось бы так

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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 20 января 2017, 18:12

      большие деньги портят все и всех

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      Рейтинг: +82

      headvk 20 января 2017, 16:28

      Кто на что способен

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