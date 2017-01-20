Незаменимые. Почему Месси и Роналду правят футболом уже почти 10 лет

Через месяц Роналду исполнится 32 года, а Месси в этом году отпразднует 30-летний юбилей, но их гегемония в мировом футболе, кажется, никогда не закончится. Блог «Дриблинг Арбелоа» разбирается, почему так происходит.

На протяжении 18 лет, с 1990-го по 2007-й год, «Золотой мяч» доставался 17 разным футболистам. Из них только одному, Роналдо, удавалось получить награду больше одного раза в эти годы, и каждый раз имя победителя было тяжело предсказать. Список этих игроков сверкает легендами, которыми мы восхищаемся до сих пор: Зидан, Недвед, Роналдиньо. Каждый из них получил приз лишь за один сезон, свой лучший сезон, а через год мир уже следил за достижениями других футболистов.

За 10 лет в футболе уже успело вырасти целое поколение болельщиков, которые не помнят другого обладателя «Золотого мяча», кроме Месси и Роналду. Успело повзрослеть и другое поколение, поколение игроков, включающее в себя Хави, Буффона, Пирло и Иньесту, наверняка получивших бы эту награду, если бы они родились на 10 лет раньше. Но больше всего пугает то, что «новых Месси» и «новых Роналду», несмотря на огромное количество подобных клише в СМИ, сейчас не наблюдается. И на это есть множество причин.

Памяти Мартина Эдегора

Начать хотелось бы с воспоминаний о молодом даровании, которое не так давно считали главной надеждой мирового футбола. В 15 лет юный Мартин Эдегор закрепился в основном составе норвежского клуба «Стремсгодсет». В январе 2015-го года он уже играл за сборную Норвегии, и о нем не знал только ленивый.

Сам Мартин к тому моменту уже разгребал сотни предложений, лежавших на его столе, но думать особо не стал. Его выбор пал на «Реал», и отчасти это было логично: команда располагала блестящей инфраструктурой и опытными тренерами. Единственная проблема заключается в том, что с тех пор о Мартине Эдегоре ничего не слышно.

Два года назад Эдегор сразу попал в заявку «Реала» на Лигу чемпионов, но в итоге сейчас он отправился в аренду в скромный «Херенвен». Тяжело сказать, как сложится его судьба, но создается впечатление, что шансов раскрыться у него уже будет не особо много. А грустнее всего то, что его пример далеко не единичный.

Жизнь у всех на виду

Прежде чем начать ругать футбольные школы, наверное, стоит обратиться к тому, как изменился наш мир за последние 10 лет. Социальные сети и интернет практически уничтожили личную жизнь всех, кто хоть как-то претендует на статус знаменитости. Facebook и Instagram позволяют проследить с точностью до минуты информацию про каждого, будь то мировая звезда или третий вратарь молодежной команды местного клуба. А в еще большей степени это касается футбольных успехов.

Раньше болельщики по всему миру едва ли могли бы узнать, что где-то в Норвегии 15-летний игрок выступает за основной состав. Еще труднее было отследить перспективных игроков в молодежных командах. Чтобы о футболисте узнали, он должен был действительно продемонстрировать что-то неординарное, в то время как остальной информацией владели лишь агенты.

Сейчас про любого талантливого футболиста можно найти нарезку на YouTube, а в персональные фанклубы, кажется, набирают уже с момента поступления спортсмена в академию. Скауты клубов признаются: для отслеживания игроков они часто пользуются Football Manager, игрой, которая доступна каждому. В таком информационном поле неудивительно, что ни один талант не укроется от внимания СМИ. И этот прессинг оказывает фантастическое влияние на развитие игрока.

Деньги правят миром

Наверное, влияние тех колоссальных средств, которые сейчас вкладываются в мировой футбол, не было бы столь пагубно, если бы не то, о чем уже было написано в предыдущем пункте. Посудите сами: олигархи вкладывают деньги в спортивные школы, в инфраструктуру, в персонал. Но обратная сторона медали здесь тоже есть, и о ней забывать никак нельзя.

Молодые футболисты еще до совершеннолетия получают такие контракты, которым позавидовали бы их родители. Пока их бывшие одноклассники бьются за право получать стипендию в 2 тысячи рублей, молодой талант уже откладывает на свою будущую квартиру в центре города. Ощущение достигнутого успеха притупляет желание работать на тренировках и отдаваться игре.

Многих пугает то, что футболисты массово поехали за деньгами в Китай, но не это самое страшное. Намного хуже то, что в деньгах купается будущее мирового футбола. И глупо ожидать от успешных людей того, что они будут прогрессировать и дальше.

Свет в конце тоннеля

Тем не менее, не стоит раньше времени хоронить футбол. Существующие проблемы серьезно повлияли на наш любимый вид спорта, но едва ли они способны его похоронить. Когда Месси и Роналду уйдут, в мире останутся тысячи футболистов, которые захотят побороться за звание лучшего. И я уверен, что мы с вами еще будем ими восхищаться.

А пока давайте насладимся той игрой, которую демонстрируют два величайших футболиста современности. О Месси и Роналду будут говорить на протяжении многих лет, ведь они близки к тому, чтобы уйти из футбола непобежденными.