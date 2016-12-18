Парень с нашего двора

Блог «Мысли в слух» постепенно подводит итоги уходящего 2016 года. По нашему мнению лучшим игроком этого года стал не Роналду (получивший золотой мяч)… А Джейми Варди из «Лестера». Почему? Смотрите наш обзор.

Еще не многие успели отойти от сенсационного чемпионства «Лестера» в прошлом сезоне АПЛ. Нам кажется, что болельщики до сих пор празднуют. А во всю уже идет новый сезон в Англии. «Лестер» же играет здорово...Но пока занимает только место в середине таблицы.

Варди как и в прошлом сезоне на ведущих ролях в «Лестере». Конечно забивает он уже меньше, но его игрой в 29 лет не перестают восхищаться. Вы только посмотрите какие эмоции он дарит, и получает, от болельщиков.

В начале декабря он оформил хет-трик в ворота МС. Одного из лидеров таблицы на тот момент. Вот что значит прорвало.

Так же Джейми первым из футболистов показал миру что такое Mannequin Challenge.

Принять участие в футбольном тесте? Да пожалуйста, Варди в первых рядах. Причем соревновался он со своим одноклубником.

Кто в мировом футболе пытался дать отпор Диего Косте?Джейми не из робкого «десятка» оказался.

Ну и конечно Варди как любой порядочный парень написал свою автобиографию, которая в октябре-ноябре вышла в свет. К сожалению Русского перевода пока нет.( Мы бы очень хотели её почитать, так что ждем выхода перевода).