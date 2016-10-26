Ахмед Муса v.2.0

Молодые таланты от рубрики «народный скаут»

Многие болельщики критикуют, что в РФПЛ, у всех кроме ЦСКА и Краснодара отсутствует грамотный селекционный отдел. Поможем нашим клубам отыскать новых талантов, начнём с Восточной Европы:

ФИО: Самюэл Калу (Samuel Kalu Ojim)

Дата рождения: 26/08/1998 (18 лет)

Рост/Вес: 176 см/74 кг

Позиция: Крайний полузащитник (играет на обоих флангах, эффективнее справа)

Клуб: Тренчин, Словакия (AS Trencin)

Титулы: Чемпион Словакии 2015/16, Обладатель кубка Словакии 2015/16

Школа: Выпускник «GBS Football Academy», которую он покинул в январе 2016 года и переехал в Словакию. Выпускники этой академии: Ахмед Муса (Лестер), Мозес Симон (Игрок Гента, игрок того же плана что и Калу, был куплен 2 года назад из того же Тренчина за 650 тысяч евро. Хорошо проявляет себя в Бельгии, именно он отдал победный голевой пас в матче ЛЧ против Зенита). На данный момент школа активно сотрудничает с Тренчином и ежегодно поставляет им по 2-3 игрока, которые сразу попадают в основную обойму.

Статистика : В сезоне 2015/16, который был первым для 17 номера Тренчина на профессиональном уровне, провёл 13 игр в чемпионате Словакии. 27 февраля 2016 г. состоялся его дебют, первые 5 игр отбегал в холостую, в последующих 8 играх набрал 5 очков по системе гол+пас (в том числе, 2 победных гола). 1 гол, 2 гол, 3 гол, 1 пас, 2 пас. 13 июля 2016 года, в первой своей еврокубковой игре, забил гол и отдал предголевой пас в выездном матче ЛЧ с Олимпией Любляна (Свежа в памяти благодаря Хенти из Локомотива), действующим чемпион Словении. В ответной встрече со Словенцами (2:3), Калу поучавствовал в обоих голах своей команды и тем самым помог Тренчину пройти в следующий квалификационный раунд. Непосредственно поучавствовал в 4 голах в этом двухматчевом противостоянии и поразил уверенными действиями, особенно в ответной встрече 21 июля 2016 года, в которой создал 4 голевых момента.

Сильные стороны: Обладает отличным рывком с места, чем охотно пользуется (вероятно самый быстрый игрок в команде судя хотя бы по расположению при стандартах); Достаточно техничен, имеет интересный дриблинг , часто обыгрывает оппонентов 1 в 1 (12,3 попытки за матч, 84% успешно), но при этом рационален и разнообразен; Является командным игроком; видит партнёров и чаще предпочитает удару пас; Хорошо укрывает мяч корпусом; Играет достаточно точно в пас учитывая его позицию (84% точных); Демонстрирует хорошее видение поля и владеет прекрасным длинным пасом; Неплохо исполняет штрафные; Мобилен; Открывается под передачи между линиями»; По хорошему наглый.

Минусы: Периодически имитирует прессинг; Избегает стыков; Бывает выключается из игры после потери мяча (На видео слышно, как после крика тренера: «Калу!», он начал прессинговать); Не отличается умением вести единоборства, ему пока не хватает физической мощи; В воздухе проигрывает большинство единоборств, но постепенно прибавляет в этом; Периодически грешит недостатком концентрации при розыгрыше стандартов соперника.

Предпочитаемые действия: Любит двигаться с мячом; Диагонально смещается в центр; Обыгрывает пробрасывая мяч себе на ход; Часто пользуется улиткой, чтобы избавиться от опекуна; По возможности исполняет диагональные пасы шведой; Предпочитает фланговым навесам прострелы.

За счет чего может прибавить: За 4 полных матча просмотренных мной (Спарта Прага, Ростов, Олимпия обе игры), Калу лишь раз попал в офсайд и то, по нелепой случайности. Самуэль опускается за мячом достаточно глубоко и старается тащить его вперёд, но на мой взгляд ему необходимо отработать игру на линии офсайда и стараться открываться за спину защитникам, тогда он сможет использовать один из своих главных козырей – скорость. Это может пригодиться на более поздних стадиях ЛЧ, когда в соперниках будут соперники посерьёзнее и Тренчин будет играть глубже. Ему необходимо обрасти мышечной массой и чаще вступать в единоборства. Сейчас он практически всегда над линией мяча, когда его команда обороняется. Он достаточно редко бъет. Учитывая, что Калу за матч порой по несколько раз меняет фланг, ему необходимо использовать свои смещения в центр, разнообразив их дальними ударами. Обладает хорошим видением поля и отличными навесами из глубины, которые редко использует. Ему необходимо чаще врываться в штрафную с мячом.

Заключение: К 17 годам выглядит разнообразнее, стабильнее и интереснее юного Ахмеда Мусы, который в 19 лет пришел в ЦСКА. У Ахмеда повыше дистанционная скорость и играл он несколько ближе к линии офсайда. Самуэль разнообразен в атаке, достаточно хладнокровен и прибавляет от игры к игре. Будет хорошо смотреться как в командах, которые предпочитают выход из обороны через пас, так и в заточенных под контратаку. Если травмы обойдут его стороной а прогресс продолжится, через 2-3 года вполне может дорасти до АПЛ.

Трансферная стоимость: Учитывая, что 2 года назад Тренчин продал другого Нигерийца (Мозеса Симона) за 650 тыс. евро а в это трансферное окно реализовал 23 летнего лучшего снайпера Словакии 15/16, Ван Кессела за 1.2 млн евро, то стоимость Самуэля Калу, вероятно, где то посередине, но стремительно растёт с каждым матчем. Transfermarkt.de оценивает его в 125 тыс. евро, но, команда которая претендует на попадание в групповой этап ЛЧ не будет продавать одного из своих лидеров (а он им с недавних пор является) за такую сумму. Зимой, Калу как и его одноклубник Уде приехали из Нигерийской футбольной академии и получили двухлетние контракты на 2 т. евро в месяц. Вполне вероятно, что после того, как Калу заиграл в весенней части чемпионата, он переподписал контракт с клубом, но информации об этом нет.

P.S. Если посмотреть игры Тренчина, то можно приглядеться как минимум к еще одному игроку (помимо Матуша Беро, о котором я писал ранее), Ибрагим Рабиу (О нём материал выйдет позже). Это очень техничный и в то же время агрессивный оттянутый плеймейкер, который великолепно видит поле, иполняет в среднем 7.3 длинных паса, обыгрывает (90% удачно), бъет издали и прекрасно дережирует игрой команды (94% точных передач, в среднем 58,2 за игру). В Тренчине он опускается к своим воротам для развития атаки. Он классно выходит из под прессинга, в том числе за счет стеночек, пяток и передач в касание. Очень изобретателен и выдаёт изумительные скрытые передачи. В общем играет эффектно и эффективно. На мой взгляд он может отлично исполнять реджисту в условном Тереке. Ему 24, но по настоящему раскрылся он лишь в прошлом сезоне и получил вызов в сборную Нигерии, за которую уже сыграл 5 матчей. Цена этого игрока ориентировочно колеблется в районе 300-500 тыс. евро. Он с лёгкостью выходил из под прессинга Ростова, а это уже говорит о многом. Играет достаточно стабильно и имеет перспективу развития.

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