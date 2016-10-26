Какой лимит приведет РФПЛ к успеху? Часть 2

Продолжение поисков идеальной формулы

В первой части данного материала (читать) я детально проанализировал зарубежный опыт лимита на легионеров и механизмы защиты доморощенных игроков. Предложил новый вариант условий заявки и финансовых ограничений для клубов РФПЛ, а также вынес все эти пункты на обсуждение. Детально изучив предложения, выдвинутые в комментариях, я пришел к выводу, что сама идея создания такого рода петиции смысла не имеет, так как не наберёт должное количество подписей. Я решил действовать по-другому и готовлю официальное письмо в РФС, базой которого будет то, к чему мы придём выбором большинства в конце данного материала. Я имел опыт подобного рода обращений (менее глобальные конечно) и они однажды приводили к кадровым перестановкам в отрасли, правда на региональном уровне, поэтому я считаю, что данная идея имеет право на существования и более того, должна быть реализована. На самом деле нас могут услышать, если мы всё правильно и доступно сформулируем. В связи с разногласиями, касающимися отдельных пунктов нового лимита, я привёл ниже три варианта которые отличаются друг от друга, в первую очередь, по жесткости предъявляемых требований.

Прежде чем мы перейдём непосредственно к их описанию необходимо обозначить главные проблемы нынешней футбольной системы:

Отсутствие игровой практики у молодых игроков; Высокий процент некачественных иностранцев; Завышенные заработные платы игроков; Чрезмерные затраты регионов на содержание бюджетных клубов Отсутствие вектора развития РФПЛ Наши игроки всё реже интересуют зарубежные клубы

Остановимся на каждой проблеме подробнее.

1. Отсутствие игровой практики у молодых игроков

В первую очередь, в наших условиях, руководителей футбольных клубов заботят лишь сиюминутные результаты команды и у них нет времени выстраивать клубную структуру с фундамента (футбольная академия, молодёжная команда, тренировочные поля, стадион, маркетинговая стратегия, работа с болельщиками, основная команда), поэтому первое что начинает делать любой функционер в России, после назначение на должность президента клуба – заниматься осваиванием бюджета посредством трансферов, рыночность которых, в отличие от ремонтных или строительных работ, практически невозможно доказать. По этой причине, большая часть игроков клубов ФНЛ и ПФЛ, приглашенные опытные мастера, которые зарабатывают себе на пенсию за счет областных бюджетов. Даже команды, которые борются за выживание в третьей по силе лиге страны, не стремятся наполнить свои составы молодыми воспитанниками и хоть как-то завлечь народ на трибуны. Это в корне неправильно, так как если регион выделяет сотни миллионов рублей не на медицину или пособия, а на развитие футбола направляя их в команду на зарплаты приглашенных мастеров, то они в свою очередь, должны приводить публику на трибуны и становится кумирами для местной молодёжи, а не катать договорняки на футбольном поле, где даже трава нормально не растёт. Исходя из вышесказанного, жизненно необходимо вводить жесткие требования к бюджетным клубам по наличию воспитанников в заявке, начиная с ПФЛ.

Действующая форма лимита на легионеров, как я говорил ранее, не защищает нашу молодёжь, а лишь продлевает карьеры опытным игрокам. Нижеприведённая диаграмма прекрасно это иллюстрирует.

Как вы видите, на данный момент РФПЛ является самой возрастной лигой в ТОП-8, хотя еще 10 лет назад, когда бюджеты наших клубов не были так раздуты, РФПЛ была одной из самых молодых лиг в Европе. Что мы имеем сегодня? Средний возраст ЦСКА – 28,0 лет; Зенита – 28,3; Краснодара – 28,9. В основной обойме ведущих клубов страны, на троих, лишь Головин прошел бы в молодёжную сборную U-23. Есть еще Караваев (21) и Евсеев (22), но это скорее игроки глубокого резерва, на данный момент. Для сравнения, в 2005 году, когда ввели лимит, средний возраст игроков Зенита составлял 23,8 а ЦСКА и вовсе 21,8. Моложе армейцев в те годы, был только Аякс. Может и совпадение, но в тот год кое-кто выиграл евротрофей.

Данная проблема коснулась не только большие клубы. Бюджет Тульского Арсенала в прошлом сезоне составлял порядка 320 млн рублей. Это в ФНЛ. В этом, будет увеличен, так как необходимо закрепиться в Премьер-лиге. Средний возраст команды, при этом составляет 29,2. Это самая возрастная команда в РФПЛ. Спрашивается, каковы перспективы столь возрастной команды? Что она может дать сборной, хотя бы молодёжной или юношеской? В чём интерес к этой команде у местных болельщиков? Кто их кумиры? Мне был очень симпатичен этот коллектив при Д. Аленичеве и мне жаль, что команды в регионах не балуют своих поклонников даже призрачной перспективой увидеть местных ребят на поле.

2. Высокий процент некачественных иностранцев

Второй пункт, тесно взаимосвязан с первым. Клубы практически ежегодно обновляют половину состава, что негативно сказывается на результатах. Сотни подписных бонусов ежегодно выплачиваются за счет государственной казны. Бюджет выделяется на год и остатки на конец года будут означать, что следующий раз выделят меньше. Так как внутренний рынок стремительно уменьшается, клубы вынуждены искать усиление на международных трансферных рынках. А постоянные изменения правил по лимиту, приводят лишь к еще большей текучке кадров. Это отлично иллюстрирует нижеприведённая диаграмма, глядя на которую легко определить, в какие годы происходило ужесточение лимита в РФПЛ. Также мы видим, как финансовый кризис, сначала в 2008, затем в 2014 году влиял на сокращение легионеров в лиге.

Лимит на легионеров был введен в 2005 году и поначалу следовал формуле «максимум пять иностранцев на поле». Затем лимит был видоизменен — в сезонах 2006 и 2007 годов на поле по регламенту имели право выходить одновременно семь зарубежных игроков, в 2008 и 2009 годах – шесть, в 2010-м – пять, в чемпионате-2011/12 – снова шесть. в 2012-13 – семь, с сезона 15/16 снова шесть. Как клубам строить стратегию развития, если за 10 лет лимит меняли семь раз?! Теперь обсуждают его изменение в восьмой и это называется стратегией развития? Кстати, если вы обратили внимание, лимит не трогали только в сезонах 2012-2015 и это совершенно случайно совпало со сроками правления Н. Толстых. Он пришел после изменений в 2012 и после его ухода, лимит вновь был ужесточен.

3. Завышенные заработные платы игроков;

Впервые общественность была шокирована заработками наших футболистов, когда в сети появилась зарплатная ведомость игроков Сатурна. В прошлом году полемику вызвала опубликованная информация о заработках Дядюна (140 млн. рублей, 0 голов). Тенденция к росту зарплат несколько снизилась из-за кризиса, но наши футболисты по-прежнему самые «дорогие» в Европе по соотношению цена/качество, что не может не отпугивать потенциальных покупателей. Решать этот вопрос необходимо введением потолка зарплат, наподобие того, как это реализовано в МЛС. Но есть примеры для подражания, даже среди нашей молодёжи. Андрей Панюков как-то признался, что зарабатывает 73 тыс. евро в год во Франции и отказался от 270 тысяч $ в Динамо, ради игровой практики и возможности реализовать себя за границей. В последнее время намечается тенденция среди наших юношей уезжать на запад за игровой практикой, причем все игроки подчеркивают, что шансов пробиться в основы наших клубов практически нет. Отчего же талант Лысцова разглядела Бенфика, но не разглядели в Локомотиве? Критцюк не получив шанса выступать на высоком уровне в России уехал в Португалию и стал одним из лучших голкиперов лиги. Почему нашим игрокам необходимо уезжать в Европу, чтобы на них обратили внимание?

4. Чрезмерные затраты регионов на содержание бюджетных клубов

Чтобы вы понимали масштабы проблемы, давайте рассмотрим на примере Мордовии. В сезоне 2014/15 бюджет этой команды составлял более 25 млн$, но в связи с кризисом, он сократился почти в двое до 13 млн $ в сезоне 15/16. Для сравнения, бюджет чемпиона Словакии, Тренчина, чуть более 2,5 млн $. Команда борется за выход в групповой этап ЛЧ, половина состава юниоров, при этом команда показывает зрелищную игру и каждый год удачно продаёт кого-нибудь из своих игроков. Расстояния? Ок, чартеры + 1 млн.$. но всё остальное это ведь очевидное расточительство. И не рассказывайте, что в Словакии всё гораздо дешевле, после девальвации рубля на это сослаться не получиться. Бюджет БАТЭ или Карабаха колеблется в районе 5 млн$. Эти команды играют в групповых этапах еврокубков и очень достойно представляют свои страны. Их составы просто не сопоставимы с Мордовией по уровню, при её 13 млн. Очевидно, что зарплаты игроков серьёзно завышены и их необходимо ограничивать.

5. Отсутствие вектора развития РФПЛ

Из-за падения курса рубля наши клубы избавились от наиболее высокооплачиваемых легионеров и перестали приобретать дорогих игроков (у Рубина финансовое лето). Чемпион страны уже несколько лет не может себе позволить приобрести не то что забивного, хотя бы перспективного форварда (Страндберг, Алиев, Панченко, это весьма сомнительная перспектива). Зенит, Динамо, Анжи, Локомотив – все эти клубы несколько лет назад имели составы по серьёзнее. Разве что Спартак и Краснодар заметно прибавляют. Безусловно, завышенные зарплаты лимитчиков серьёзно бьют по карманам и не позволяют проводить качественную селекцию даже частным клубам. Звёзд, как и молодёжи, всё меньше и это не может радовать. Тяжело осознавать, но вчерашний голландский юниор Промес, оказался самой яркой звездой нашего чемпионата. Пустеющие стадионы, нелепые переносы игр и полное игнорирование интересов болельщиков привело нас к тому, что мы проигрываем Уэльсу и признаём, что это наш уровень, хотя еще 12 лет назад были недовольны качеством игры и количеством голов, после победы над ними. Чемпион нашей страны несколько лет подряд заканчивает групповой этап ЛЧ на последнем месте а вторая команда лиги не может рассчитаться с долгами по зарплатам. Пик пройден, и трёх командах в ЛЧ уже не хочется самим.

6. Наши игроки всё реже интересуют зарубежные клубы

Распевания «Суперпав» по всему уайт харт лэйн, Покер на Энфилде от Аршавина, Дальние выстрелы Динияра и сольные проходы Жиркова. Казалось всё это было вчера. Больших трансферов Россиян за рубеж нет более 7 лет, и мы уже радуемся трансферу этнического Азербайджанца Махмудова в Боавишту. Скаутам не интересно ехать к нам. Местные не представляют интереса в принципе, а легионеры получают зарплаты, не соответствующие их уровню мастерства.

Варианты решения

Каждый из трёх вариантов должен будет решить вышеназванные проблемы, при этом не породив собой новые.

Вариант 1

В Порту лишь 4 игрока получают больше 2 млн $ и все они легионеры. Из португальцев лишь один игрок зарабатывает чуть больше миллиона. В Бенфике аналогичная ситуация. Половина игроков этих клубов зарабатывают меньше миллиона а молодые игроки от 300 до 800 тысяч $. Согласно правилам варианта 1, российские игроки будут в финансовых рамках, так как лимит на заявку будет создавать им комфортные условия для переговоров, этого допускать нельзя. Иностранцев лимит по зарплате не коснётся, только привилегированных игроков, для них будет введён нижний порог.

Правила не настолько суровые как могут показаться. При таком варианте, ЦСКА даже с Цауней может чувствовать себя уверенно. Более того, под понятие воспитанника в клубе подходят Акинфеев, Дзагоев, Щенников и Головин. Достаточно добавить к ним немного молодёжи. Небольшие сложности могут быть разве что при оформлении привилегированных, но они будут касаться только последующие покупки. Спартак после ухода Паршивлюка и Таски (если уедет), проблем с лимитом иметь не будет. Воспитанников даже больше, чем необходимо. А вот под правило не менее 8 доморощенных U-23, одного всё же не хватает. Конкуренция между воспитанниками возрастёт. Им станет не выгодно покидать родную команду, потому что они не смогут зарабатывать на таком же уровне в других клубах и будут представлять собой меньший интерес. Зениту будет гораздо сложнее их-за категоричного отношения к своим, особенно к молодёжи. Самые молодые россияне в составе Зенита это 22 летний Евсеев и 23 летний Могилевец. Зато функционеров Зенита порадуют финансовые ограничения. Теперь не придётся каждый год платить Кокорину одного «Мака». Вместо нынешних 22 миллионов в месяц, он будет получать максимум 9. Я понимаю, это тоже для него слишком много, но ведь будут новые Аршавины и Кержаковы (свято верю), которых подобная зарплата позволила бы удержать от перехода в условный Вест Бромвич. Также, необходимо ввести систему применяемую в МЛС, касающуюся продажи слота для привилегированных. Частные клубы (не более 20% бюджета финансируется регионом или государственной корпорацией) смогут покупать слот для привилегированных у других клубов, за 120 млн рублей на один сезон, но не более 2 слотов в год. Это позволит несколько ослабить вожжи для частных клубов, которые смогут свободнее формировать свои составы. Также, клубы не смогут заявить 23 игроков и 4 воспитанников, оставив места в заявке, если правила предусматривают не менее 6, то их должно быть минимум 6, вне зависимости от количества свободных мест.

Финансовый лимит для доморощенных и воспитанников должен отличаться по нескольким причинам. Во-первых, после того как появится правило наличия игроков U-21 в заявке, богатые клубы начнут переманивать к себе лучших молодых игроков из клубов по скромнее. А благодаря зарплатным ограничениям клубы, воспитавшие игрока, получат преимущество перед более обеспеченными. Это правило будет стимулировать развитие подготовки собственного резерва. Школы получат необходимый импульс и через 5-7 лет это определённо даст плоды, качество их выпускников значительно улучшится. Также это позволит сохранять своих воспитанников на более позднем возрастном этапе. Например, если бы это правило уже действовало, Спартак не потерял бы Дзюбу, потому что Зенит не смог бы предложить Артёму даже максимальную зарплату в Спартаке, если не пожертвовал бы ради него одним местом для привилегированного игрока. Но это было бы не логично, так как Дзюба, заняв место привилегированного перестал бы считаться доморощенным и вместо него Зенит наверняка пригласил бы топового иностранца. В то же время, Денисов не устраивал бы демаршей, зная, что другие клубы не смогут ему платить столько, сколько платит клуб его воспитавший. Необходимо также четко регламентировать премиальные и бонусы, а также сделать типовые контракты от РФС, с прописанными изменениями заработной платы при понижении в классе, согласно общим правилам. Новые контракты должны подписываться согласно финансовому лимиту с сезона 2017/18, а ограничения по заявке должны вступить в силу с сезона 2018/19. Это даст клубам два года на подготовку и реорганизацию внутренних процессов, также половина нынешних контрактов к тому времени истекут. Те контракты, которые будут продолжать действовать, будут неприкосновенны до окончания своих сроков.

Финансовые ограничения должны коснуться и низших лиг. Так, например, ФНЛ должна в большей степени помогать молодым игрокам получать необходимый опыт, по-этому и требования к заявке будут жестче, чем в РФПЛ.

Так как все команды ФНЛ (или почти все) финансируются из регионального бюджета, будет справедливо предъявлять к ним жесткие требования по наличию воспитанников в заявке. Пусть вас не смущает серьёзное ужесточение требования по наличию воспитанников, размер заявки тоже увеличился до 30 мест. 12 человек из 30 это всего 40%. Выпускники региональных спортивных школ заслужили подобную квоту в команде мастеров, потому что большая часть средств, предназначенная для развития детско-юношеского спорта, направляется в сегодняшнее болото. Так, например, клубы могут внести в заявку 10 своих воспитанников до 21 года (включительно) и они будут сразу соответствовать двум пунктам из требований. Им останется лишь найти 2 легионеров, костяк опытных игроков и трёх привилегированных. Если это будут молодые иностранцы – они будут конкурировать за место в составе с такими же молодыми Россиянами. Для примера, РБ Лейпциг, который в этом году вышел в Бундеслигу, имел в заявке всего 10 игроков старше 23 лет. Фрайбург – 11. В сегодняшнем Динамо таковых – 19, в Тульском Арсенале 24 и лишь один(!) игрок младше 23 лет, и это Аджиоев. Комментарии излишни.

Игроки клубов ФНЛ, будут получать не более 400 000 рублей (76k $ в год) и будут иметь квоту на 3 привилегированных игроков, которые смогут получать до 95k $, как и легионеры.

В ПФЛ, естественно и вовсе должны выступать преимущественно свои воспитанники. 16 мест из 30 в заявке будут для местных игроков. А количество доморощенных игроков до 21 года, составит не менее 12. Также эти правила отразятся на опытных игроках, которые из-за серьёзно возросшей конкуренции, теперь будут вынуждены ежедневно повышать своё мастерство, чтобы не оказаться лишними в заявке, предусматривающей лишь 16 мест для игроков старше 23 лет. Я читал много различных историй про договорняки в низших лигах нашей необъятной родины и чаще всего организаторами такого рода мероприятий являются опытные игроки, порой ветераны. Ограничив их количество в заявке, мы заставим их конкурировать между собой.

Такая форма заявки заставит клубы в первую очередь, заниматься селекцией на региональном уровне и подходить к развитию клуба более вдумчиво. При таких требованиях, клуб не сможет появиться за один день из ниоткуда, понабирать сильных игроков, выйти в ФНЛ и через год исчезнуть со всех карт.

Финансовый лимит позволит клубам с развитой местной школой, выходить в ФНЛ без больших финансовых вливаний. Соответственно, клубы ПФЛ смогут бороться за повышение с зарплатным фондом 40-50 млн рублей. Например, бюджет Торпедо из Армавира, бесславно вылетевшего в ПФЛ в прошлом сезоне, составлял 600 млн рублей, почти в два раза больше, чем у БАТЭ. В случае с ПФЛ, полагаю будет допустимо считать воспитанником команды, любого игрока, проживавшего не менее 3 лет в промежутке между 12 и 21 годами в регионе, в котором расположена команда. Также нововведением будут две вакансии для иностранных юниоров до 21 года. В первую очередь, это откроет вакантные места для молодёжи из средней Азии и Закавказья. Юные игроки из бывших стран СССР, смогут проявить себя на уровне ПФЛ и продолжить своё развитие в лигах выше. В том числе, это позволит командам ПФЛ арендовать юные дарования из высших лиг и помогать им в приобретении опыта. Широта трансферного рынка юниоров, в том числе иностранных, должна заполнять все дивизионы, это также позволит нашей молодёжи учиться у зарубежных игроков ментальным качествам, а также выстраивать перспективный трансферный рынок для европейских скаутов.

Теперь рассмотрим, как такая форма ограничений повлияет на имеющиеся проблемы в нашем футболе:

Отсутствие игровой практики у молодых игроков;

Данная проблема останется на уровне РФПЛ, но клубам придётся внимательнее относится к своей молодёжи U-21, которая будет занимать четверть (24%) мест в заявке. U-23 и вовсе 32%. Остальные доморощенные игроки младше 21 года могут быть заявлены в молодёжную команду или в состав второй команды, если таковая имеется. Игроки будут стремиться к игровой практике, в рамках здоровой конкуренции.

В ФНЛ молодёжь до 23 лет составит 46,6% от заявки. В ПФЛ – 53,3%. Такая форма лимита значительно освежит составы команд и создаст огромнейшую базу для юношеских сборных.

В РФПЛ будет заявлено не мене 96 игроков до 21 года включительно. В ФНЛ – 200 до 21 года и 280 до 23 лет. На данный момент их около 100 из которых лишь 32 игрока младше 21 года. В ПФЛ, в 58 клубах будет заявлено не менее 626 игроков до 21 года и 928 до 23 лет. Всего, в 3 лигах, будет не менее 922 заявленных юниора U-21. Ежегодно, СДЮШОР нашей страны выпускают более 2000 игроков. Соответственно, за последние 10 лет выпустилось более 20 тысяч. Сколько из них доросли до сборной? Справедливо будет выплачивать 3% от каждого трансфера российского игрока, школе его воспитавшей, в не зависимости от количества переходов из клуба в клуб за карьеру. И 5% подписного бонуса, если переход игрока состоялся по свободному трансферу. Такие меры повысят приток инвестиций в этой отрасли.

Чемпионат получит приток свежей крови, вновь заинтересует зарубежных скаутов, возможно даже в равной степени с Голландским первенством, потому что опытные игроки уже не будут стоить дорого, в виду отсутствия для них протекционных правил. Наверное вы спросите, откуда клубы возьмут столько талантливой молодёжи? Мы никогда не узнаем настоящий потенциал молодых, пока они не получат игровую практику. Жемалетдинов вышел и проявили себя. Так же и Головин. А некоторым, требуется время для адаптации на новом уровне. Мы должны дать им такой шанс, они нас отблагодарят.

Фактически мы получим аналог Голландского или Португальского первенства, только с более мощным финансированием, особенно в клубах первой восьмёрки. Я знаю, чрезмерная самокритика особенность нашего народа, и вы наверняка покрутили пальцем у виска после моих сравнений Российской молодёжи с Голландской. Но давайте сравнивать честно, когда их сборная выигрывала Чемпионат Европы U-17? Мы дважды за последние 10 лет, они также 2 раза. U-19? Мы играли в финале 2015 года, они последний раз в 1970 г. U-21? Вот здесь разница уже весьма ощутима. Голландцы побеждали в 2006 и 2007 годах, для нас же проблема хотя бы отобраться на подобные первенства. Всё потому что костяк их сборной U-21 составляют игроки основных составов в клубах. Наши в возрасте U-21, в своих клубах в глубочайшем резерве. Их молодёжь имеет тепличные условия во внутреннем первенстве, пора и нам начать заботиться о своём будущем, вместо того чтобы раздавать паспорта каждому бразильцу в РФПЛ.

Высокий процент некачественных иностранцев;

На данный момент в Премьер-лиге заявлено рекордно малое количество легионеров за последние 10 лет. Всего 144, но клубы продолжают укрепляться. В прошлом сезоне было 197 и это тоже было рекордным минимумом. По новому лимиту будет не более 80 легионеров + максимум 80 привилегированных. Итого – 160. В ФНЛ прошлого сезона их было 70, и практически все они ветераны. будет не более 40 + 60 юниоров. В ПФЛ – исключительно юные легионеры.

Завышенные заработные платы игроков;

Финансовый лимит позволить решить все проблемами с непомерными аппетитами игроков. По мере введения, проявятся лазейки, которые необходимо будет оперативно закрывать. Как пример – через приобретение клуба за рубежом и оформления игроков в этом клубе с последующей их «бесплатной» арендой, когда арендодатель сам покрывает зарплатные расходы. Чтобы избежать подобных схем, необходимо запретить арендовать доморощенных игроков из-за рубежа.

Чрезмерные затраты регионов на содержание бюджетных клубов

Бюджеты однозначно похудеют, особенно в РФПЛ. Необходимы дополнительные меры, в числе которых: Не более 50% областного бюджета, выделенного на поддержку и развитие спорта в регионе, могут быть направлены в футбольные команды мастеров. Каждая команда, в свою очередь, должна направлять в футбольную академию не менее 20% бюджета (но не более 1,2 млрд рублей). Если нет собственной академии, то любой региональной академии, с которой должен быть заключен договор о приоритетном подписании воспитанников. Каждый клуб, с долей государственного финансирования более 20%, должен будет вести прозрачную бухгалтерию, которая будет публиковаться на сайте РФС. В том числе, структура заработных плат. Необходимо ограничить выплаты агентам (не более 500 тысяч рублей за переход доморощенного игрока по свободному трансферу или при платном трансфере, не более 10% от суммы трансфера).

Отсутствие вектора развития РФПЛ,

Лига в течении нескольких лет получит массовый приток перспективной молодёжи, в том числе иностранной. Местные игроки, в надежде на лучшие контракты за границей, будут стараться проявлять себя. Лимит зарплат позволит по-прежнему приобретать игроков из Португалии или Италии. Воспитанники клубов смогут вернуть зрителя на трибуны новых стадионов, а юные доморощенные игроки будут давать надежду, в том числе болельщикам Тульского Арсенала. Ориентир на Бундеслигу может показаться смелым, но в перспективе, вполне реальным.

Наши игроки всё реже интересуют зарубежные клубы

Потолок зарплат поможет вновь привлечь внимание Европейских скаутов к лучшим игрокам чемпионата, среди которых, будут и доморощенные. Кокорин не откажет Арсеналу, а Головин будет лезть из кожи вон, чтобы проявить себя в ЛЧ и уехать в условный Лион.

Минусы

Потенциально, клубы смогут выпускать по 10 иностранцев на поле и держать еще 7 опытных Российских игроков в резерве. При таком раскладе, юным игрокам придётся конкурировать за место в составе не только с россиянами (как сейчас), но и с легионерами.

Многие возрастные игроки потеряют места в командах, и их число будет исчеслятся сотнями, особенно в низших лигах. Из контраргументов – Они не представляют интереса для сборной, своими окладами опустошают бюджеты команд, а главное, занимают места молодых ребят, которые в отличае от них имеют перспективу.

Немного понизится уровень первенств ФНЛ и ПФЛ

Игрокам старше 23 лет, будет очень сложно трудоустроиться в низших лигах, в виду того, что их количество (не воспитанников) в командах будет сильно ограничено.

Вариант 2

Ко всем требованиям первого варианта добавятся требования к стартовому составу.

Плюсы

При таком раскладе, в каждом туре РФПЛ, будут принимать участие не менее 16 игроков U-21. В ФНЛ, не менее 20 игроков U-21 и минимум 40 игроков U-23. В ПФЛ 116 и 174 соответственно. Всего, не менее 152 российских игроков U-21 и 230 игроков U-23, будут иметь постоянную игровую практику, что не сможет не сказаться на будущем сборной, в том числе молодёжной. Подразумевается, что эти требования предъявляются только к стартовому составу. После перерыва, можно будет заменить двух доморощенных (в том числе лимитчика U-21) на легионеров. То же самое и в ФНЛ, где легионеры смогут усилить игру и увеличивать количество иностранцев на поле до 5.

Минусы

На первый взгляд покажется минусом, что молодой игрок будет знать, что он в любом случае в составе и это будет убивать стимулы и здоровую конкуренцию, но это совсем не так. В этом есть огромный плюс. Молодые не могут конкурировать с опытными игроками и тем более, с опытными легионерами. Они должны конкурировать друг с другом. Лучший игрок молодёжки попадёт в состав. Снизит к себе требования – его сразу же заменит другой молодой игрок, который уже постарается не упустить место в основе. Фактически, мы получаем одну гарантированную позицию на поле, за которую бьются не менее 6 человек.

Вариант 3

Самый простой вариант. Просто забудьте всё что вы читали выше.

10+15. 10 легионеров и 15 россиян, которые будут продолжают стареть, получая от двух до четырёх миллионов не рублей в год.

P.S.

Старался без популизма, но всё равно будут спорные вопросы относительно некоторых пунктов. На мой взгляд, любой из вышеперечисленных вариантов лучше нынешней системы 6+5.

По итогам голосования, в начале недели будет направлено официальное письмо в РФС, с просьбой подробно изучить возможность реализации изложенного варианта. (Какой именно, выбираете вы).

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