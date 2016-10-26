Оценка самого громкого трансфера в истории РФПЛ

С Халкоголизмом в Зените покончено. Что нужно знать о российском этапе карьеры Халка?

В свете различных рассуждений на тему успешности пребывания Халка в Зените, рассмотрим несколько главных критериев оценки данного трансфера.

1. Спортивная составляющая

В целом, то что происходило с Зенитом последние 4 года можно назвать Халкоголизмом. Зенит был зависим от голов Халка, как алкоголик от бутылки спиртного, да и завязать решил из финансовых соображений. Многие критики данного трансфера приводят в качестве аргумента титулы, которых совсем не много за 4 сезона, учитывая огромные затраты на усиления. Но если мы рассмотрим данный вопрос подробнее, то откроем для себя очевидный факт – Халк меньше всего виноват в отсутствии должной мотивации у других лидеров-легионеров (Витцель, Гарай, Кришито лишь периодически играли на своём максимуме), с чем и связаны не лучшие результаты во внутреннем первенстве. По факту Зенит сам проиграл 3 чемпионских титула теряя очки преимущественно с аутсайдерами и середняками (За 4 сезона в РФПЛ Зенит в 32 битвах со Спартаком, ЦСКА, Локомотивом и Краснодаром проиграл всего 4 игры. Общая разница мячей в этих играх +28 в пользу Петербуржцев. Халк пропустив несколько игр из этого списка успел настрелять 15 голов и отдал 5 голевых передач, из которых в свой первый сезон он забил лишь 1). Вспоминаются слова Аленичева про деградацию Халка, которые бразилец своей игрой опроверг, прогрессируя от года к году. В последнем сезоне он и вовсе побил все свои статистические рекорды. Фантастическая самоотдача на поле, позитивная энергетика, потрясающий профессионализм, приятная личность, неимоверный талант. Сразу и не вспомнить футболиста из РФПЛ, которому также хорошо подходили столько восторженных эпитетов. Если бы не постоянные симуляции и споры с арбитрами, Живанилду даже претендовал бы на роль эдакого футбольного ангела.

Также можно сравнить статистику Бразильца в Зените и Порту, так как в каждой из команд он провёл по 4 сезона, но даже здесь язык не поворачивается сказать, что он деградирует.

В среднем получается 0,82 участия в голевом действии за матч в Порту и 0,91 в Зените.

Во внутреннем первенстве данная статистика совсем немного меняется в пользу Португалии (0,98 в Порту и 0,95 в Зените).

В то же время, в Российской части карьеры Халк провёл более удачные сезоны в ЛЧ (0,38 в Порту и 0,69 в Зените, а если еще считать квалификацию ЛЧ, то и вовсе гроссмейстерские 0,78 голевых действия за матч! Для сравнения, у Бэйла в Реале – 0,57; У Агуэро в Сити – 0,63; У Думбия – 0,67; У Вагнера Лава – 0,55; У Аршавина в Арсенале 0,61 а в Зените всего один голевой пас в 16 играх группового этапа ЛЧ). Лучше в Зените только Дзюба с показателем – 1,0 (8 матчей – 6 голов, 2 голевых паса), но все понимают благодаря кому Артём столько назабивал.

Прошедшая осень в Лиге Чемпионов стала для Зенита исторической и стоит признать, Зенит едва ли набрал бы столько очков, если бы не герой данной статьи. в 5 играх группового этапа Халк 4 раза становился игроком матча, 4 раза был номинирован на лучшего игрока всего тура и дважды выиграл эту награду. 7 матчей 4 гола и 4 голевых паса. Да еще каких...

Заканчивая описание спортивных достижений, мы можем сделать вывод: Всё что этот данный футболист мог дать, мы получили. Тот уровень который он показывал в предыдущем клубе, мы увидели и в России, чего ранее никогда не видели ни от одного игрока в РФПЛ, так как Виллиан, Это'о и многие другие звёзды откровенно валяли дурака в РФПЛ. Да, может выше 1/8 финала Зенит так и не перешагнул, но я полагаю, что именно его вины здесь меньше всего. Один в поле не воин. Он забивал практически всем большим клубам с которыми играл Зенит : Ливерпуль (2 гола), Боруссия (2), Атлетико, Валенсия (2), Севилья, Лион, Бенфика (2), Порту, ПСВ (2).

Стоит упомянуть титулы и личные призы Халка завоёванные за последние 4 года:

Чемпион России 14/15

Обладатель кубка России 15/16

Обладатель Суперкубка России 2015

Лучший бомбардир чемпионата России: 2014/15

Лучший ассистент чемпионата России: 2015/16

В Структуре клуба принято мерить успехи Зенита международными клубными рейтингами (Рейтинг УЕФА). В своё время была поставлена задача попасть в 10 лучших клубов Европы. Сейчас Зенит находится на 15 месте (В марте находился на рекордной 12 позиции). 4 года назад, до прихода Халка, клуб с берегов Невы находился на 20 месте. Прогресс всё-таки есть.

2. Имиджевая составляющая

Если по спортивным результатам скептиков (пустословов) хватает, то вряд ли кто-то осмелится утверждать, что сделка по приобретению Халка не повлияла на имидж Зенита и всей лиги в целом. После перехода бразильца, многие интересные легионеры перестали стесняться писем из России. Если бы не он, неизвестно, удалось бы заманить в город на Неве Витселя, Хави Гарсию, Гарая и одного из самых перспективных молодых тренеров Европы, Виллаш-Боаша. Стоит отдать должное маркетологам Зенита, которые эти 4 года время зря не теряли и пытались максимально задействовать образ Халка параллельно продвигая бренд Зенита.

При этом участвовал и в социальных проектах, причем и тут весьма успешно (Инициировал сбор денег для больного ребёнка).

Безусловно, главным орудием маркетологов была линия аналогии с одноимённым супергероем, обладавшего супер силой. Суперударом владеет и наш бразилец, что он не раз доказывал...

Дарил футболку Зенита со своей фамилией Президенту Бразилии (Повышал узнаваемость бренда Зенита у себя на родине).

Для того, чтобы оценить насколько был велик ажиотаж от приобретения Халка, ниже я приведу отрывок из интервью Советского спорта с Коммерческим директором Зенита, Дмитрием Манкиным (14.19.2012) :

Насколько велик наплыв покупателей после приобретения Халка и Витселя? – Судите сами: объемы продаж футболок выросли в три раза. Из них две трети – это нанесение названных фамилий. Речь не только о футболках, но и тарелках, канцелярских товаров и всего-всего. – Говорят, «Зенит» первый на рынке атрибутики в России. – И с большим отрывом! В этом году планируем выручку более чем на 500 миллионов рублей. Это сопоставимо, скажем, с клубом бундеслиги. География продаж не ограничивается Питером. К вашим услугам интернет-магазин. В Москву товар будет доставлен за два дня. Все это доступно и для Америки, и для Европы. Сейчас обдумываем, как лучше оформить раздел на сайте для покупателей из Японии. – Сколько футболок Халка и Витселя продано за прошедшие дни (за 2 недели)? Отбиваются ли миллионы? – Продано более тысячи таких футболок. По европейским меркам это немного. Некоторые российские клубы реализуют такое количество за календарный год, мы – за несколько дней. Надо учесть при этом, что новички еще не играли. Ваш вопрос следует рассматривать в комплексе. Нельзя судить только лишь по количеству проданных экземпляров. Итак: с приобретением этих игроков повысится интерес к клубу. Обычно у нас остаются билеты на домашние матчи с командами не топ-уровня. Но уже за несколько дней билеты на матч с «Тереком» были раскуплены. Давно нет билетов и на лигочемпионскую встречу с «Миланом». – Хороший доход сулит появление новых партнеров, которые захотят использовать изображение новых игроков, – продолжает Манкин. – Спонсор гипотетически готов платить больше, если наблюдает прирост посещаемости на клубном сайте, на страничке в социальных сетях. А мы сейчас именно такой прирост и наблюдаем, в частности, в связи с приездом Халка и Витселя. У нас есть опыт коммерциализации игроков – простыми словами, получение дохода с их громких имен. Это и Аршавин, и многие игроки, выступающие за команду сейчас. __________________

Безусловно не буду утверждать, что Зенит отбил трансфер Халка на одной лишь продаже атрибутики, это не так, но тот факт, что после его прихода доход фирменного магазина Зенита побил все рекорды и составил 17 млн. $ (еще по старому курсу) говорит о том, что имиджевые приобретения оказались не менее значимые, нежели спортивные.

3. Финансовая составляющая

А теперь самое интересное. Та часть, которую у нас, в России, любят обсуждать гораздо больше чем первые два пункта. Во сколько же всё это удовольствие обошлось.

Живанилду Виейра Де Соуза перешел в Зенит из Порту в 2012 году, в возрасте 26 лет.

Покинул Зенит 4 года спустя за месяц до своего 30 летия.

Был приобретён за 40 млн € (предлагаю всё-таки доверять официальным документам). Следует упомянуть, что данная сумма выплачивалась в рассрочку в течении 2 последующих лет, любой финансист поймёт, что с помощью отсрочки траншей на 24 месяца, Зенит фактически сэкономил не менее 5 млн €. В данном случае неуместно считать агентские отчисления и подписной бонус игроку, так как сумма трансфера подразумевает сумма оплаченная за выкуп прав на игрока у правообладателя (в данном случае Порту). Никто ведь не считает сколько получили Роналду или Бэйл при переходе в Реал. Это уже из другой оперы. Сам игрок по информации из различных источников подписал контракт на 5 лет на сумму 25 млн € и подписной бонус в размере 10 млн €. Итого получается 7 млн € в год.

Итого, на его ЗП + бонус за переподписние + премии, было потрачено не менее 35-40 млн €.

Складываем с суммой потраченной на трансфер: 40+40 = 80 млн €. Учитывая что только в ЛЧ 2015/16 Зенит получил 25 млн € (рекорд для Российских клубов) + за 52 млн € продан в Китай, Петербуржцы даже без учета выгодных колебаний курса, предыдущих трёх лигочемпионских компаний, привлеченных спонсоров и доходов от продаж фирменной атрибутики, отбили все затраты на приобретение этого безусловно талантливого игрока, который навсегда войдёт в историю Зенита.

Безусловно, найдутся знатоки которые скажут, что клуб мог добиться вышеназванных финансовых успехов и без Бразильца, но это является лишь гипотезой, в то время как мы располагаем фактом. Приобретение Халка являлось выгодной сделкой, даже с учетом всех умопомрачительных для наших реалий статей расхода.

4. Заключение

Приглашение Халка было оправданным со всех точек зрения, тут двух мнений (объективных) быть не может. Да, это потеря легенды клуба, конец эпохи для команды, начало нового цикла, который сейчас кажется нам туманным. Но не отпустить за такие деньги (рекордные для российского футбола) и главное, на такую зарплату игрока, который принёс клубу столько пользы и отработал каждый потраченный на себя цент – это было бы несправедливо. Поэтому давайте просто порадуемся за него, ведь я уверен, мы еще не раз увидим новость на этом сайте в духе: «Фантастический гол Халка в Азиатской Лиге Чемпионов ВИДЕО».

В последние пару дней много сказано про бабушек, пенсии которых не увеличатся только лишь из-за одного отъезда Бразильца. Про Дзюбу, который больше всех будет переживать потерю кормильца. Про пустеющий СОГАЗ Чемпионат России по футболу, но это всё лирика. Свято место пусто не бывает. Да, он стал родным, но придёт другой и будет радовать нас своей игрой. Ведь лучше расстаться на мажорной ноте, чем так как обычно расстаются в некоторых московских клубах. Ведь отношения важнее денег. Нужно уметь быть благодарным. И мы благодарны тебе Халк!

Muito obrigado, querido Hulk!