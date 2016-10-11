ПОЧЁМ ИВАНОВ?

...по следам девятого тура РФПЛ, матч «Зенит» – «Спартак»

...Сергей Иванов отсудил матч девятого тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» и на табло остался счёт 4:2.

Непобедимый московский клуб имени пятнадцати лет без побед погнал страшенную волну в прессе на тему «судьи куплены». Мнение трибуны – которое, как известно, всегда находится в диапазоне простейших решений и объяснений всего на свете – поддержало тренд. Виноваты в поражении «Спартака» все, начиная с министра спорта, а Миллер всё купил.

Горячие головы требуют отправить флагман российского футбола «Зенит» во второй дивизион. Заодно – я думаю – туда же надо отправить «Ростов», «ЦСКА», и главное – «Уфу». И «Локомотив» на всякий случай. Тогда-то красно-белые без проблем нарисуют на форме пятую звезду (три, правда, притащены из совсем другого первенства и какое отношение имеют к РФПЛ – непонятно, но вот «Динамо» две звезды нацепил оттуда же, например... и вылетел).

Вы меня извините, я – человек, разумеется, пристрастный. Но в теории заговора – соблюдая заветы Юрия Альбертовича Розанова – не буду верить до самого впадения в маразм. Тогда и расскажете мне, что всё захватили инопланетяне. А до тех пор – никаких инопланетян я не видел.

Зато я регулярно видел, как судья, чувствуя за собой ошибку в пользу одной из команд, начинает «спасать положение», закрывая глаза на нарушение с другой стороны. Типа – восстанавливать справедливость. АПЛ, Серия А, Примера... Регулярно видел, как судья сам наворотит такого, что справиться не может. Например – размахивая жёлтой карточкой во все стороны, потом не хочет давать вторую – хоть ты зубами противника грызи. Не решается дать одной из команд такое преимущество. И я ни разу не видел, чтобы КУПЛЕННЫЙ С ПОТРОХАМИ арбитр упускал такой вернейший шанс вывести вперёд команду, руководство которой занесло ему чемоданчик.

Внимание на экран, как говорил Владимир Никитович Маслаченко. На табло – равный счёт, сорок первая минута первого тайма. В метре от тебя – чистейшая игра рукой. Свисти, ставь опасный штрафной, комар носу не подточит. Умельцев пробить с такой дистанции в «Зените» всегда хватало. Клуб с берегов Невы мог повести в счёте ещё до перерыва.

Свисток молчит. Очевидно, к этому моменту Иванов уже слегка запутался в том, кому он что простил и в чью сторону меньше ошибался. И решил от греха подальше эпизод заиграть. Ну его.

Знаете что, граждане любители теории заговоров, если «Зенит» и купил кого на эту игру – так его фамилия Ещенко. С таким прекрасным защитником, который привозит два одиннадцатиметровых за матч, да ещё и Дзюба пробил из-под него же... никаких взяток главному арбитру уже не нужно.

А судья отсудил странно, это факт. Но КУПЛЕННЫЙ судья такой шанс не упустил бы. Не надо мне тут. Всего плохого.

