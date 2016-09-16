7 тур РФПЛ. Часть 1

Оценим шансы на победу всех команд РФПЛ в своих противостояниях!

1. Оренбург-Спартак

Конечно, безусловным фаворитом в этом матче является Спартак. Их фееричная серия продолжается уже несколько игр. В «стане» болельщиков красно-белых царит воодушевление. Они много ждут от команды, но не стоит и забывать и про Оренбург. Пока что, в премьер-лиге это «темная лошадка», не проявившая себя до конца, поэтому я думаю игра получится яркой, с тотальным контролем мяча Спартака и контратаками Оренбурга.

2. Томь-Арсенал

Для обоих клубов этот матч очень важен. Команды находятся в конце турнирной таблицы и каждое очко для них очень важно. Угадать, как будет развиваться игра очень сложно, но точно игра будет очень жесткой, особенно в середине поля. Много голов забито не будет. Команды и так не отличались результативностью до 7 тура и я не думая, что в этом матче их «прорвет». Хотя некая «результативность» все-таки присутствует: Арсенал пропустил 11 мячей, а Томь-10, это ужасный показатель игры в обороны и это без нормальной игры в атаке. Поэтому, игра может окончиться нулевой ничьей либо с минимальной победой одной из команд.

3. Урал-Анжи

Команды обе достаточно перспективные: им есть куда расти, в их обойме находятся прекрасные футболисты. Игра будет достаточно яркой. Здесь важную роль должен сыграть быстрый гол. Если первыми забьет Анжи, то Урал будет больше времени проводить на их половине поля, а махачкалинский клуб будет контратаковать, и это серьезное оружие, вспомнить,например, матч со Спартаком, как хорошо они бежали вперед. А если первым забьет Урал, то игра может развиваться по 2 сценариям: Урал будет владеть мячом и играть в позиционное нападение, стараясь укрепить свое преимущество, либо они отдадут мяч и будут оборонятся и терпеливо ждать своего момента.