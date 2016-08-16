Кто будет защищать сборную

Давайте посмотрим, есть ли в нашей стране защитники, способные достойно выступать за сборную своей страны.

Новый наставник сборной России Станислав Черчесов, на днях заявил, что собирается обновить состав национальной команды. Вчера мы обратили внимание, что вратарскую позицию особо никем не обновишь, сегодня посмотрим на защитные редуты.

Если мне не изменяет память, то в более-менее значимых европейских чемпионатах, не играет ни одного россиянина на позиции защитника, а если где-то и играет, то его роль как то незаметна. Как например 21-летнего Виталия Лысцова, который хоть и принадлежит «Бенфике», но ни одного матча за неё не сыграл, проводя время в «Бенфике Б». Да есть же ещё новый русский Роман Нойштедтер, перебравшийся в турецкий чемпионат в это межсезонье. Если его наигрывать всё-таки на центрального защитника, то пользы может и будет больше, но как полузащитник он показал свою несостоятельность.

Значит ничего не остаётся только как обратить внимание на игроков нашего внутреннего первенства. Начнём искать их в командах прямо по турнирной таблице.

«Краснодар» имеет только одного отечественного защитника. Им является 35-летний Виталий Калешин, который ну никак не может быть кандидатом в национальную сборную.

Московский «Спартак» более богат на защитников с российским паспортом. Дмитрий Комбаров конечно же будет рассматриваться как кандидат в сборную. Но его ошибки, не точные пасы, частая потеря позиции не делают его столпом обороны. Его сомнительная надёжность не вселяет уверенности, что именно этот игрок может достойно представлять Россию на ЧМ-2018. 32-летний Андрей Ещенко, защитник цепкий, но в сборную привлекался эпизодически, достаточного опыта еврокубков к своим годам не приобрёл. Предполагаю, что Черчесов не будет привлекать уже возрастного Ещенко к сборной. А вот 23-летний Илья Кутепов является более перспективным футболистом. Минусом игрока является тот факт, что он только совсем недавно получил игровую практику за основу «Спартака» и остаются вопросы к его стабильности и перспективам в клубе. Будем надеяться Илья сможет вырасти в хорошего защитника и достойно представлять национальную сборную. В московским клубе есть ещё Макеев, Гранат и Паршивлюк, которые в своё время одевали маку национальной команды, но сейчас лишились игровой практики и ищут новые команды. Когда-то перспективные футболисты к свои 30 годам лишились возможности рассматриваться даже как кандидаты в сборную.

Защитная линия московского ЦСКА всего скорее в полном составе войдёт в расширенный список кандидатов. Ветераны Березуцкий с Игнашевичем и Щенников. Их мы видели на недавнем Евро-позоре и их возможности всем известны, ничего нового они показать уже не способны, но и сильной альтернативы им найти будет сложно. А вот наш новый соотечественник бразильский защитник 25-летний Марио Фернандес может стать достойным усилением команды. Игрок мобильный, быстрый, цепкий, может хорошо начать атаку однозначно принесёт пользу сборной, но вот за отечественных футболистов немного обидно. 21-летний Караваев, игрок перспективный, но в ЦСКА заиграть имеет мало шансов и всего скорее отправится в аренду и пока дорога в сборную ему закрыта.

В пермском «Амкаре» сложно кого-либо выделить. Разве что 23-летнего Георгия Джикия, довольно хорошего защитника, но опыта у него мало и «Амкар» есть «Амкар».

Питерский «Зенит» имеет в своём составе не так много русский игроков. Конечно же в сборную будет привлекаться 28-летний Игорь Смольников, показывающий более-менее стабильный и качественный футбол. Если из 32-летнего Юрия Жиркова сделать защитника, то может он ещё и сможет принести пользу. На лавке «Зенита» прочно осел Александр Анюков, а ведь ему ещё только 33 года, как мы видим для защитников сборной России возраст детский. Но чтобы говорить о перспективах Анюкова в сборной, ему для начала нужно заиграть в «Зените», в чём есть большие сомнения.

Екатеринбургский «Урал» в своём составе имеет только одного русского защитника – 31-летнего Александра Данцева, игрока неплохого, но исключительно для «Урала», а не для сборной.

«Ростов» тоже не может предложить большого количества отечественных защитников. Выделим 24-летнего Ивана Новосельцева. Он уже входил в список кандидатов в сборную и думается своей стабильной игрой заслужил туда вновь попасть. Возраст Ивана даёт надежду, что он сможет выйти на более высокий уровень игры. Стоит вспомнить про Федора Кудряшова, но ему уже 29 лет и опыта игры за сборную не имеет, да и в еврокубках особо не засветился. Перспективным ну никак его назвать нельзя. В «Ростове» есть ещё 24-летний Тимофей Маргасов, выдавший неплохой прошлый сезон, но в этом году пока не сыграл ни одного матча за «Ростов».

В махачкалинском «Анжи» для национальной команды пока трудно выделить хотя бы одного игрока защитной линии. Может быть 25-летний Александр Жиров, но ему бы для начала попробовать себя в команде рангом повыше.

В «Томи» можно обратить внимание только на Виталия Дьякова. Когда то ему раздавали неплохие авансы и привлекали в сборную команду. Но прошлый сезон в московском «Динамо» выдался у защитника не самым удачным, поэтому и в сборную пока ему дорога закрыта. Петр Тен и Максим Тишкин ну пока выглядят слабовато.

В грозненском «Тереке» сразу же можно выделить центрального защитника 27-летнего Андрея Семенова. Своей надежной игрой он конечно же заслужил шанс попробовать сыграть за сборную страны, хоть он и не имеет особого еврокубкового опыта. В «Тереке» есть ещё 23-летний Илья Брызгалов, который в московском «Спартаке» считался перспективным, но к основе шибко его не подпускали. В этом году он решил сменить команду, но так ни одного матча пока и не сыграл за Грозный.

Тульский «Арсенал» уверенно не будет представлен в сборной. Правда в команде есть 24-летний Максим Беляев, который в свою бытность в московском «Локомотиве» подавал неплохие надежды, но потом его карьера пошла на спад и сейчас он в Туле. Будем надеяться, что этот футболист ещё не окончательно потерян.

Московский «Локомотив» также не блещет россиянами в своём составе. 29-летний Роман Шишкин всегда ходит в кандидатах в сборную, будет и на этот раз. Но видится, что Роман не тот игрок, который сцементирует оборонные порядки на ЧМ-2018. Ренат Янбаев и Арсений Логашов просто не имеют игровой практики в составе железнодорожников.

Вот в казанском «Рубине» есть перспективные защитники. Сразу же обращает на себя внимание 21-летний, Эльмир Набиуллин защитник ну очень хороший, показавший отличную игру в прошлом сезоне. На него очень стоит обратить внимание. 26-летний Тарас Бурлак в этом году начал в основе казанцев. Бурлак по молодости уже рассматривался в сборную, но потом у него что-то не заладилось в «Локомотиве» и пройдя через команды ниже рангом, он вновь пытается заиграть в приличной по российским меркам команде. Думаю его стоит рассматривать как замену ветеранам из ЦСКА.

«Оренбург» пока не может похвастаться игроками, которые могли бы усилить национальную команду.

В «Уфе» есть Виктор Васин и Дмитрий Живоглядов. Но первый так и не смог закрепиться в ЦСКА, а вот Живоглядов может быть ещё и сможет вырасти в хорошего игрока.

В самарских «Крылья Советов» есть несколько интересных защитников. Но 30-летнего Ивана Таранова похоже больше никто не считает перспективным, да и игрой своей он пока не заслужил. А вот 25-летний Ибрагим Цаллагов более интересный защитник, который и подключиться к атаке остро может и в самоотдаче ему не откажешь.

В конце стоит вспомнить защитника Чернова, который в бытность игроком московского ЦСКА привлекался к основе сборной и Фабио Капелло называл его одним из перспективных защитников. Но сейчас Чернов пылит в ФНЛ за «Енисей» и выбраться от туда будет ой как сложно.

Итак, мы посмотрели на игроков, которые есть в распоряжении Черчесова на данный момент. Вывод можно сделать однозначный – сильного изменения состава ждать не приходится и омоложения также. Всего скорее на ЧМ-2018 снова будет играть все кому уже за 30 лет.

Назовём кандидатов в защитную линию национальной сборной: Нойштедтер (Фенербахче), Д.Комбаров, Ещенко, Кутепов (Спартак), Игнашевич, Березуцкий, Щенников, Фернандес (ЦСКА), Смольников, Жирков (Зенит), Новосельцев (Ростов), Семёнов (Терек), Шишкин (Локомотив), Набиуллин, Бурлак (Рубин), Цаллагов (Крылья Советов).