Не удивили

Вот и закончилась очередная бесславная история выступлений сборной России по футболу. Закончилась предсказуемо, хотя многие до последнего верили в чудо, которого к счастью не произошло.

Сто процентов у каждого из нас в жизни хотя бы раз возникала следующая ситуация: вас попросили сделать трудоемкое задание, но чтобы не тратить на него много времени и сил, вы начинаете придумывать способы, как покончить с данной задачей побыстрее. Размышляете, пробуете, но в итоге выполняете просьбу так, как это делают все нормальные люди. Самое обидное здесь то, что вы тратите времени в полтора, а то и в два раза больше, чем, если сделали всё по стандартной схеме.

Вот так у нас и в футболе, получается, желаем добиться результатов на международной арене, но не хотим прикладывать никаких усилий. Ищем простые и быстрые способы, которые абсолютно никак не работают, так еще, как показывает практика, идут во вред. Вводят непонятные лимиты на легионеров, чтобы русские больше играли и якобы профессионально росли, натурализовывают футболистов, вместо того, чтобы растить своих. В общем, всё по-классике.

Нашим игрокам создали идеальные условия для того, чтобы они не напрягались. Зачем бороться за место в составе, если ты всё равно будешь играть и получать огромные деньги только потому, что у тебя паспорт с нужным гражданством? Для развития в любой сфере жизни надо выходить из зоны своего комфорта, задействовать такие механизмы своего тела и разума, которые в повседневной жизни не участвуют, футбол здесь не исключение.

Не хочу оправдывать футболистов, но всё же рыба гниет с головы. Хотелось бы услышать от руководителей РФС ответ на всего лишь один вопрос: какие результаты принесли те меры, которые они так упорно вводят для развития футбола в нашей стране уже не первый год? Хотя кто мы такие, чтобы перед нами отчитываться…

Уже даже сами игроки в интервью начинают говорить о том, что уровень подготовки футболистов средний, что наш максимум – это групповой этап крупного турнира.

Единственное за что мне бы в очередной раз хотелось упрекнуть наших сборников (не берем во внимание тактические нюансы и т.п.), так это за то, что нет никакой самоотдачи. Можно сетовать на средний уровень футболистов в целом, что в составе нет звёзд (-ы-) мирового масштаба, а ещё мяч квадратный и ворота маленькие, но на поле всё же нужно бороться. Стоит взглянуть на такие сборные, как Албания, Исландия, и вопрос о сверхвыдающихся игроках уйдет на второй, а то и третий план. Там бьются, грызут и выгрызают. Играют, как говорится, за себя и за того парня. Где же тот самый пресловутый Русский дух? Завален под кучей зеленых купюр и не желанием перенапрягаться? Наверно так.

В заключении скажу о том, что в последнее время наметилась тенденция у наших молодых футболистов уезжать играть в Европу. Это Аршак Корян, Антон Миранчук (пусть аренда, но всё же), Виталий Лысцов, Антон Митрюшкин. Это радует. Будем надеяться, что ментальная сторона нового поколения футболистов нашей страны поменялась, и они действительно хотят играть в футбол и расти.