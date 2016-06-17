“Да кто так играет!? Бей уже! Ну, ё-моё...”

На Евро у сборной России остался один единственный матч в группе против Уэльса. Две предыдущие игры подарили не самые приятные эмоции (гол Василия Березуцкого не считаем). Где проблемы и можно ли что то изменить? Поговорим о насущном.

Критиковать сборную России по футболу – это любимое дело практически каждого гражданина нашей огромной и необъятной страны. Сегодня мы радуемся воистину чудесному спасению матча на последних секундах со сборной Англии, эффект от которого почему то перекрывает все те изъяны, которые были видны на протяжении практически всех 90+ минут, а уже завтра смотрим с круглыми глазами на то, что нас обыгрывает “колхоз”. Хотя эти события тесно связаны друг с другом, а потому возникают определенные вопросы по игре наших любимцев.

1. Что у нас с центром поля?

Связка опорных полузащитников Головин-Нойштедтер мера вынужденная и все это прекрасно понимают, травмы Дзагоева и Денисова внесли свои коррективы в построения сборной. Матч с Англией показал то, что Александр и Роман чувствуют себя не очень уютно на новых для себя позициях. Если я всё правильно понимаю, то один опорник сосредоточен больше на разрушении, а второй – это креативщик, который служит неким мостиком для переадресации мяча из защитной линии в линию атаки, плюс, конечно же, не забывая о функциях первого. А что мы видим на практике:

С задачей разрушения ребята еще более менее справляются, хотя это не идеал;

Переадресация мяча из защиты в нападение чаще всего происходит путём длинной передачи Игнашевича или Березуцкого над головами наших полузащитников, что скорее всего говорит о некой боязни и недоверии к молодым парням, которые под прессингом, боясь ошибиться, отдают передачи поперек и назад.

Сильно обвинять их лично мне не хотелось бы. Но тогда к чему вся эта критика? К тому, что в запасе у нас сидят Глушаков и Широков, один из которых чистый разрушитель, второй ярко выраженный креативщик с опытом выступления в матчах уровня ТОП, да и приложить соперника Рома может. Кто-то скажет, что Денис и Роман находятся не в лучших кондициях и не готовы играть от свистка до свистка и, возможно, окажутся правы. Но от сюда вытекает второй вопрос.

2. Чем занимаются тренера по физической подготовке?

Алё, ребят! Мы не вчера начали сборы, а с нагрузками футболисты не справляются, точнее нагрузки тянут, но добрая половина футболистов не готова. По мне так странно! Ну ладно, ладно, кричать о том, что все плохие и ничего не умеют каждый может, делать то, что прикажешь? Приказывать не буду, но выдвину теорию, что можно попробовать использовать футболистов не готовых на 100% (речь опять таки о проблемной центральной зоне) с первых минут матча, а не тогда, когда счет 0-2 и все бегут спасать Родину. Постараться сделать задел хотя бы в один мяч и уже потом удерживать преимущество, вводя в игру свежих футболистов, что явно проще.

3. Что делает на поле Кокорин?

Ох уж эта “звезда” по имени Александр… Нет, ну серьезно, почему при наличии в запасе Саши Самедова, который идеально подходит под ту модель игры, которую имеем сейчас, на поле находится Кокорин? Опять не готов что ли? Тогда смотри пункт под номером 2. Травма? Никакой информации не слышал по данному поводу. Кокорин обороняется, пашет по всей бровке, красавчик, ну а обыгрывать кто будет? Ты в конце концов нападающим числишься в головах людей, хоть и используют тебя не совсем на этой позиции, но навыки то должны остаться (при наличии таковых). Зато Самедов круглый год играет так, как того требует ситуация. Кроссы в штрафную, взять игру на себя, обыграть, отработать назад. Плюс ко всему, если надо будет, то Кокорина можно использовать на усиление вторым форвардом, свежим форвардом.

4. Обманутые ожидания.

Это уже из разряда личного и не совсем вопрос, а больше разговор в некуда. Когда Леонида Викторовича назначили главным тренером сборной, то я обрадовался, как думаю и многие. Засеяла надежда, что сборная будет играть в стиле ЦСКА, в атакующий, комбинационный футбол. А в итоге я наблюдаю игру, в которую последние года играет мой любимый клуб (Локомотив). И это так бесит… Скучный, примитивный и предсказуемый футбол с забросами вперёд, к которому приспособиться проще простого. Ты не предлагаешь сопернику ничего нового в каждой атаке. Минимум креатива с результатом, который очень скользкий, либо его вообще нет, плюс невозможность вскрыть оборону соперника, который сидит в своей штрафной площади и удерживает своё преимущество. Почему именно так? Не понимаю.

Как всегда на всё сказанное выше можно кивнуть головой или ответить в стиле “да ты иди сам попробуй потренируй или сыграй!”. Так всё дело в том, что это их работа, с них спрос и результат, которого нет на данный момент. Про деньги, которые они получают, говорить не хочу.

А вообще сборная России, как любимая девушка, она когда то понравилась, временами бесит, но ты её любишь, а бросить сложно. Прикипел…