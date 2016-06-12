«Россия» с трудом вырвала ничью у «Англии» + Обзор матча

«Россия» 1-1 «Англия»
АНГЛИЯ – РОССИЯ – 1:1 (0:0)
11 июня 2016 г.
Евро-2016. Группа B. 1-й тур.
Марсель. Стадион «Велодром».
Судья: Никола Риццоли (Италия).
Англия: Джо Харт, Кайл Уолкер, Дэнни Роуз, Гари Кэхилл, Крис Смоллинг, Эрик Дайер, Деле Алли, Адам Лаллана, Рахим Стерлинг (Джеймс Милнер, 87), Уэйн Руни ( Джек Уилшир, 78), Гарри Кейн.
Тренер: Рой Ходжсон.
Россия: Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Георгий Щенников, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Роман Нойштедтер (Денис Глушаков, 80), Александр Головин ( Роман Широков, 77), Олег Шатов, Фёдор Смолов (Павел Мамаев, 85), Артём Дзюба, Александр Кокорин.
Тренер: Леонид Слуцкий.
Голы: Дайер (73), Глушаков (90+2).
Предупреждения: Кэхилл (62), Щенников (72).