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    Euro-2016 Все блоги -

    «Россия» с трудом вырвала ничью у «Англии» + Обзор матча

    12 июня 2016
    «Россия» 1-1 «Англия»

    АНГЛИЯ – РОССИЯ – 1:1 (0:0)


    11 июня 2016 г.


    Евро-2016. Группа B. 1-й тур.
    Марсель. Стадион «Велодром».


    Судья: Никола Риццоли (Италия).


    Англия: Джо Харт, Кайл Уолкер, Дэнни Роуз, Гари Кэхилл, Крис Смоллинг, Эрик Дайер, Деле Алли, Адам Лаллана, Рахим Стерлинг (Джеймс Милнер, 87), Уэйн Руни ( Джек Уилшир, 78), Гарри Кейн.
    Тренер: Рой Ходжсон.


    Россия: Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Георгий Щенников, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Роман Нойштедтер (Денис Глушаков, 80), Александр Головин ( Роман Широков, 77), Олег Шатов, Фёдор Смолов (Павел Мамаев, 85), Артём Дзюба, Александр Кокорин.
    Тренер: Леонид Слуцкий.


    Голы: Дайер (73), Глушаков (90+2).


    Предупреждения: Кэхилл (62), Щенников (72).

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