ГРАНИТ ДЖАКА: «ПЕРЕХОД В «АРСЕНАЛ»? НА EURO МОГУ ИГРАТЬ, УЖЕ НИ О ЧЕМ НЕ ЗАБОТЯСЬ

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака подчеркнул важность перехода в «Арсенал» до начала чемпионата Европы-2016.

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака подчеркнул важность перехода в «Арсенал» до начала чемпионата Европы-2016. По словам хавбека, это позволит ему выступить на турнире, не заботясь о своем клубном будущем. Напомним, что 23-летний швейцарец албанского происхождения перебрался из менхенгладбахской «Боруссии» в лондонский клуб за 43 миллиона евро.



– Я счастлив. Был очень рад подписать контракт накануне турнира, на котором могу играть, уже ни о чем не заботясь, – цитирует пресс-служба УЕФА Джаку. – Это второй топ-турнир со сборной в моей карьере, первый во Франции, и я с нетерпением жду старт