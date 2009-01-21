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    Грегори Беранже - статистика

    Защитник
    Имя Грегори
    Фамилия Беранже
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 августа 1981 (41 год)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2009 1' -90' Эспаньол (Барселона) 0:0 Барселона (Барселона)
    86'
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