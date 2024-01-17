Султан Аль-Брейк - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Султан
|Фамилия
|Аль-Брейк
|Команда
|Аль-Духаиль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1996 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Султан
|Фамилия
|Аль-Брейк
|Команда
|Аль-Духаиль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1996 (28 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|71' - 90'
|Аль-Духаиль
|4:0
|Аль-Райян
|Катар. Лига звезд, 2 тур
|77'
|10.08.2024
|83' - 90'
|Катар СК
|1:6
|Аль-Духаиль
|Катар. Лига звезд, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Катар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Иордания
|1:3
|Катар
|07.02.2024
|Был в запасе
|Иран
|2:3
|Катар
|03.02.2024
|108' -124'
|Катар
|1:1
(3:2)п
|Узбекистан
|29.01.2024
|Был в запасе
|Катар
|2:1
|Палестина
|22.01.2024
|1' -90'
|Катар
|1:0
|Китай
|17.01.2024
|Был в запасе
|Таджикистан
|0:1
|Катар