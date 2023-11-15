Ананиас Гебхардт - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ананиас
|Фамилия
|Гебхардт
|Команда
|Барока
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 сентября 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Ананиас
|Фамилия
|Гебхардт
|Команда
|Барока
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 сентября 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Намибия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2023
|1' -90'
|Сан-Томе и Принсипи
|0:2
|Намибия
|15.11.2023
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|1:0
|Намибия