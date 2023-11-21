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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сан-Томе и Принсипи - Намибия
Сан-Томе и Принсипи - Намибия: обзор матча 21 ноября 2023
Сан-Томе и Принсипи
21.11.2023, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 2 тур
0 : 2
Завершен
Намибия
9'
П. Тьюеза
75'
P. Mateus (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Томе и Принсипи - Намибия
75'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
P. Mateus
46'
Замена
S. Elago
️️️️
П. Шитемби
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Тьюеза
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Томе и Принсипи
25
Pedro Mateus
ВР
4
Adjakson Ramos
ЦЗ
5
Ricardo Fernandes
ЦЗ
3
Gilberto d'Almeida
ЦЗ
8
Denilson Silva
ЦП
0
Aldair
ЦП
11
Ronaldo Afonso
ЦФ
9
Álvaro Amado
ЦФ
13
Adjeil Neves
ЦФ
7
Eba Viegas
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Намибия
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
4
Риаан Анамуб
ЦЗ
12
Кеннеди Амутенья
ЦЗ
20
Иван Камберипа
ЦЗ
3
Ананиас Гебхардт
ЦЗ
22
Райан Ньямб
ПЗ
18
Апроциус Петрус
ЦП
19
Петрус Шитемби
ЦП
10
Принс Тьюеза
ЦП
7
Деон Хотто
ЦП
9
Бетуэль Музеу
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Сан-Томе и Принсипи
12
Feher Mendes
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
0
Auleocárcio Cruz
ЦЗ
14
Rogério Fernandes
ЦЗ
0
Lúcio Oliveira Pires
ЦЗ
16
Dola
ЦП
7
Edmilson Viegas
ЦФ
19
Gué
ЦФ
9
Kelve Semedo
ЦФ
0
Edson Santos
ЦФ
10
Luís Leal
ЦФ
Намибия
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
12
Йонас Матеус
ВР
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
0
Жуниор Петрус
ЦЗ
6
Нгеро Катуа
ЦЗ
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
15
Марсель Папама
ЦП
8
Romeo Kasume
ЦП
0
Simon Elago
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
3
Elmo Kambindu
ЦФ
3-2-4
25
4
5
3
8
0
11
7
13
9
3-2-4-1
1
Казапуа
12
Амутенья
20
Камберипа
3
Гебхардт
22
Ньямб
4
Анамуб
19
Шитемби
10
Тьюеза
7
Хотто
18
Петрус
9
Музеу
19
Шитемби
0
0
19
Шитемби
Остались в запасе
Сан-Томе и Принсипи
Намибия
12
Feher Mendes
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
0
Auleocárcio Cruz
ЦЗ
14
Rogério Fernandes
ЦЗ
0
Lúcio Oliveira Pires
ЦЗ
16
Dola
ЦП
7
Edmilson Viegas
ЦФ
19
Gué
ЦФ
9
Kelve Semedo
ЦФ
0
Edson Santos
ЦФ
10
Luís Leal
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
12
Йонас Матеус
ВР
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
0
Жуниор Петрус
ЦЗ
6
Нгеро Катуа
ЦЗ
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
15
Марсель Папама
ЦП
8
Romeo Kasume
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
3
Elmo Kambindu
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Остались в запасе
12
Feher Mendes
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
0
Auleocárcio Cruz
ЦЗ
14
Rogério Fernandes
ЦЗ
0
Lúcio Oliveira Pires
ЦЗ
16
Dola
ЦП
7
Edmilson Viegas
ЦФ
19
Gué
ЦФ
9
Kelve Semedo
ЦФ
0
Edson Santos
ЦФ
10
Luís Leal
ЦФ
Остались в запасе
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
12
Йонас Матеус
ВР
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
0
Жуниор Петрус
ЦЗ
6
Нгеро Катуа
ЦЗ
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
15
Марсель Папама
ЦП
8
Romeo Kasume
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
3
Elmo Kambindu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Статистика матча Сан-Томе и Принсипи - Намибия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сан-Томе и Принсипи
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сан-Томе и Принсипи
0 : 6
10.10.2025
Тунис
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Намибия
3 : 0
09.09.2025
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сан-Томе и Принсипи
2 : 3
04.09.2025
Экваториальная Гвинея
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
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