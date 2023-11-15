Бакари Н'Диайе - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Бакари
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Бакари
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мавритания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2023
|1' -90'
|Южный Судан
|0:0
|Мавритания
|15.11.2023
|Был в запасе
|ДР Конго
|2:0
|Мавритания