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    Марат Тлехугов - статистика

    #57 | Полузащитник
    Имя Марат
    Отчество Арсенович
    Фамилия Тлехугов
    Команда Машук-КМВ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 февраля 2004 (20 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 17 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.06.2024 1' -46' Волга (Ульяновск) 1:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    02.06.2024 68' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:2 Спартак К (Кострома)
    29.05.2024 81' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    25.05.2024 1' -46' Авангард (Курск) 2:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    19.05.2024 1' -84' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Иртыш (Омск)
    15.05.2024 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:3 Машук-КМВ (Пятигорск)
    11.05.2024 1' -73' Калуга (Калуга) 1:2 Машук-КМВ (Пятигорск)
    38'
    04.05.2024 1' -46' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    28.04.2024 1' -90' Торпедо Миасс (Миасс) 0:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    24.04.2024 1' -83' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    63'
    20.04.2024 1' -78' Спартак К (Кострома) 1:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    13.04.2024 1' -83' Машук-КМВ (Пятигорск) 2:1 Авангард (Курск)
    37' 81'
    07.04.2024 1' -84' Иртыш (Омск) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    03.04.2024 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:0 Химик (Дзержинск)
    76'
    30.03.2024 67' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Калуга (Калуга)
    18.03.2024 83' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 2:3 Торпедо Миасс (Миасс)
    09.03.2024 78' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    02.03.2024 1' -59' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Волга (Ульяновск)
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