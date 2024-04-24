Марат Тлехугов - статистика
#57 | Полузащитник
|Имя
|Марат
|Отчество
|Арсенович
|Фамилия
|Тлехугов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Марат
|Отчество
|Арсенович
|Фамилия
|Тлехугов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|17
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|1' -46'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|02.06.2024
|68' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|29.05.2024
|81' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|25.05.2024
|1' -46'
|Авангард (Курск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|19.05.2024
|1' -84'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|11.05.2024
|1' -73'
|Калуга (Калуга)
|1:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|38'
|04.05.2024
|1' -46'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|28.04.2024
|1' -90'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|24.04.2024
|1' -83'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|63'
|20.04.2024
|1' -78'
|Спартак К (Кострома)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|13.04.2024
|1' -83'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:1
|Авангард (Курск)
|37' 81'
|07.04.2024
|1' -84'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|03.04.2024
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|76'
|30.03.2024
|67' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|18.03.2024
|83' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:3
|Торпедо Миасс (Миасс)
|09.03.2024
|78' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|02.03.2024
|1' -59'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Волга (Ульяновск)