Зинеддин Белаид - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Зинеддин
|Фамилия
|Белаид
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1999 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Зинеддин
|Фамилия
|Белаид
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1999 (25 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Сент-Труйден
|3:3
|Дендер
|Бельгия. Про-Лига, 4 тур
|11.08.2024
|90' - 90'
|Антверпен
|6:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 3 тур
|03.08.2024
|1' - 70'
|Сент-Труйден
|1:4
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, 2 тур
|27.07.2024
|Был в запасе
|Андерлехт
|1:0
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:3
|Дендер (Дендерлеув)
|11.08.2024
|90' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|6:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.08.2024
|1' -70'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:4
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|27.07.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)