Карим Сиссе - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гвинея
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2024
|Был в запасе
|ДР Конго
|3:1
|Гвинея
|28.01.2024
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Гвинея
|23.01.2024
|78' -90'
|Гвинея
|0:2
|Сенегал
|19.01.2024
|Был в запасе
|Гвинея
|1:0
|Гамбия
|15.01.2024
|Был в запасе
|Камерун
|1:1
|Гвинея