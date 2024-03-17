Raffaele Celia - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Raffaele Celia
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Raffaele Celia
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|Был в запасе
|Чезена
|2:1
|Каррарезе
|Италия. Серия В, 1 тур
|10.08.2024
|65' - 90'
|Верона
|1:2
|Чезена
|Италия. Кубок, 1 раунд
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Асколи
|17
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|79' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:1
|Пиза (Пиза)
|05.05.2024
|1' -65'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|27'
|01.05.2024
|82' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Козенца (Козенца)
|27.04.2024
|72' -90'
|Тернана (Терни)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|20.04.2024
|78' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Модена (Модена)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|01.04.2024
|1' -60'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|17.03.2024
|84' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|11.03.2024
|82' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|03.03.2024
|74' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|27.02.2024
|1' -86'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|24.02.2024
|79' -90'
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.02.2024
|1' -65'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2024
|1' -61'
|Катанцаро (Катанцаро)
|3:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|37'
|04.02.2024
|1' -77'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|27.01.2024
|1' -90'
|Комо (Комо)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|21.01.2024
|46' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:2
|Бари (Бари)
|14.01.2024
|72' -90'
|Парма (Парма)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)