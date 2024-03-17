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    Raffaele Celia - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Raffaele Celia
    Команда Чезена
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.08.2024 Был в запасе Чезена 2:1 Каррарезе Италия. Серия В, 1 тур
    10.08.2024 65' - 90' Верона 1:2 Чезена Италия. Кубок, 1 раунд
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Асколи 17 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 79' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 2:1 Пиза (Пиза)
    05.05.2024 1' -65' Палермо (Палермо) 2:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    27'
    01.05.2024 82' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Козенца (Козенца)
    27.04.2024 72' -90' Тернана (Терни) 0:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    20.04.2024 78' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Модена (Модена)
    13.04.2024 Был в запасе Циттаделла (Циттаделла) 0:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    01.04.2024 1' -60' Специя (Ла Специя) 2:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    17.03.2024 84' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 4:1 Лекко (Лекко)
    11.03.2024 82' -90' Сампдория (Генуя) 2:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    03.03.2024 74' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    27.02.2024 1' -86' Асколи (Асколи-Пичено) 1:1 Брешиа (Брешиа)
    24.02.2024 79' -90' Феральписало (Сало) 0:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    16.02.2024 1' -65' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Кремонезе (Кремона)
    10.02.2024 1' -61' Катанцаро (Катанцаро) 3:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    37'
    04.02.2024 1' -77' Асколи (Асколи-Пичено) 1:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    27.01.2024 1' -90' Комо (Комо) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    21.01.2024 46' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 2:2 Бари (Бари)
    14.01.2024 72' -90' Парма (Парма) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
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