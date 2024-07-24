Таиси Брэндон Нозава - статистика
#41 | Вратарь
|Имя
|Таиси Брэндон
|Фамилия
|Нозава
|Команда
|Токио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окинава
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|193
|Имя
|Таиси Брэндон
|Фамилия
|Нозава
|Команда
|Токио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окинава
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Токио
|0:0
|Токио Верди
|Япония. Джей-лига, 27 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Токио
|0:3
|Кавасаки Фронтале
|Япония. Джей-лига, 26 тур
|07.08.2024
|1' - 90'
|Гамба Осака
|0:0
|Токио
|Япония. Джей-лига, 25 тур
|02.08.2024
|Был в запасе
|Япония (мол)
|0:3
|Испания (мол)
|Олимпиада, 1/4 финала
|30.07.2024
|Был в запасе
|Израиль (мол)
|0:1
|Япония (мол)
|Олимпиада, 3 тур
|27.07.2024
|Был в запасе
|Япония (мол)
|1:0
|Мали (мол)
|Олимпиада, 2 тур
|24.07.2024
|Был в запасе
|Япония (мол)
|5:0
|Парагвай (мол)
|Олимпиада, 1 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч