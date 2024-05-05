Никита Рожков - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Рожков
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Никита
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Рожков
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новосибирск
|17
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2024
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|12.06.2024
|1' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|79'
|08.06.2024
|63' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:3
|Чайка (Песчанокопское)
|03.06.2024
|83' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Новосибирск (Новосибирск)
|30.05.2024
|73' -90'
|Велес (Москва)
|1:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|26.05.2024
|46' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|2:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|76' 77'
|19.05.2024
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Новосибирск (Новосибирск)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|11.05.2024
|74' -90'
|Муром (Муром)
|1:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|05.05.2024
|71' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:0
|Велес (Москва)
|28.04.2024
|77' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|24.04.2024
|67' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|1:1
|Родина-2 (Москва)
|20.04.2024
|74' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|90'
|14.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|07.04.2024
|78' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|03.04.2024
|64' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|3:1
|Челябинск (Челябинск)
|30.03.2024
|64' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|2:0
|Муром (Муром)
|18.03.2024
|79' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|10.03.2024
|82' -90'
|Родина-2 (Москва)
|1:2
|Новосибирск (Новосибирск)
|03.03.2024
|77' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|0:0
|Новосибирск (Новосибирск)