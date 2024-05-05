Алексей Соловьев - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Соловьев
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Соловьев
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новосибирск
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|3:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|08.06.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:3
|Чайка (Песчанокопское)
|03.06.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Новосибирск (Новосибирск)
|30.05.2024
|1' -46'
|Велес (Москва)
|1:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|26.05.2024
|1' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|2:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|19.05.2024
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Новосибирск (Новосибирск)
|15.05.2024
|46' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Муром (Муром)
|1:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:0
|Велес (Москва)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|1:1
|Родина-2 (Москва)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|3:1
|Челябинск (Челябинск)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|2:0
|Муром (Муром)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|1:2
|Новосибирск (Новосибирск)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|0:0
|Новосибирск (Новосибирск)