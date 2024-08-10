Тайрел Селларс-Флеминг - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Тайрел
|Фамилия
|Селларс-Флеминг
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Линкольн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Тайрел
|Фамилия
|Селларс-Флеминг
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Линкольн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|90' - 90'
|Плимут Аргайл
|1:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 2 тур
|14.08.2024
|1' - 90'
|Халл Сити
|1:2
|Шеффилд Уэнсдэй
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|Был в запасе
|Халл Сити
|1:1
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2024
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)