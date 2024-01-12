Ахмед Аль-Ганехи - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Аль-Ганехи
|Команда
|Аль-Гарафа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Доха
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Аль-Ганехи
|Команда
|Аль-Гарафа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Доха
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Катар
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Иордания
|1:3
|Катар
|03.02.2024
|Был в запасе
|Катар
|1:1
(3:2)п
|Узбекистан
|29.01.2024
|46' -90'
|Катар
|2:1
|Палестина
|22.01.2024
|46' -90'
|Катар
|1:0
|Китай
|88'
|17.01.2024
|46' -90'
|Таджикистан
|0:1
|Катар
|12.01.2024
|Был в запасе
|Катар
|3:0
|Ливан