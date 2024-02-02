Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    2 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    3 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?

    Роналдо - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Роналдо
    Фамилия дос Сантос
    Команда Ростов
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 декабря 2000 (23 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.08.2024 1' - 90' Ростов 3:2 Оренбург Россия. Премьер-лига, 5 тур
    33' 90' 90'
    13.08.2024 1' - 57' Ростов 3:1 Химки Россия. Кубок, 2 тур
    38'
    09.08.2024 1' - 90' Ростов 1:1 Рубин Россия. Премьер-лига, 4 тур
    14'
    03.08.2024 1' - 90' Зенит 5:0 Ростов Россия. Премьер-лига, 3 тур
    30.07.2024 Был в запасе Локомотив 1:0 Ростов Россия. Кубок, 1 тур
    26.07.2024 1' - 90' Крылья Советов 1:3 Ростов Россия. Премьер-лига, 2 тур
    62' 90'
    20.07.2024 1' - 90' Ростов 0:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2024 1' -64' Спартак (Москва) 0:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    41'
    02.02.2024 1' -46' Шабаб Аль-Ахли (Дубаи) 1:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+