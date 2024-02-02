Роналдо - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Роналдо
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Роналдо
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Ростов
|3:2
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 5 тур
|33' 90' 90'
|13.08.2024
|1' - 57'
|Ростов
|3:1
|Химки
|Россия. Кубок, 2 тур
|38'
|09.08.2024
|1' - 90'
|Ростов
|1:1
|Рубин
|Россия. Премьер-лига, 4 тур
|14'
|03.08.2024
|1' - 90'
|Зенит
|5:0
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 3 тур
|30.07.2024
|Был в запасе
|Локомотив
|1:0
|Ростов
|Россия. Кубок, 1 тур
|26.07.2024
|1' - 90'
|Крылья Советов
|1:3
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 2 тур
|62' 90'
|20.07.2024
|1' - 90'
|Ростов
|0:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2024
|1' -64'
|Спартак (Москва)
|0:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|41'
|02.02.2024
|1' -46'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|1:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)