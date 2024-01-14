Тзе-Нам Юэ - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Тзе-Нам
|Фамилия
|Юэ
|Команда
|Мэйчжоу Хакка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1998 (26 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Тзе-Нам
|Фамилия
|Юэ
|Команда
|Мэйчжоу Хакка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1998 (26 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Мэйчжоу Хакка
|2:1
|Чанчунь Ятай
|Китай. Суперлига, 23 тур
|09.08.2024
|46' - 90'
|Шанхай Порт
|7:2
|Мэйчжоу Хакка
|Китай. Суперлига, 22 тур
|03.08.2024
|1' - 82'
|Мэйчжоу Хакка
|3:2
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|Китай. Суперлига, 21 тур
|58'
|28.07.2024
|1' - 90'
|Циндао Хайню
|4:2
|Мэйчжоу Хакка
|Китай. Суперлига, 20 тур
|21.07.2024
|1' - 90'
|Циндао Вест Кост
|3:3
|Мэйчжоу Хакка
|Китай. Суперлига, 24 тур