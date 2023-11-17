Джонатан Сова - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Сова
|Команда
|Медеама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1999 (25 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Сова
|Команда
|Медеама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1999 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гана
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2023
|88' -90'
|Коморские острова
|1:0
|Гана
|17.11.2023
|Был в запасе
|Гана
|1:0
|Мадагаскар