Андрей Марьянов - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Марьянов
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Марьянов
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|Был в запасе
|Черноморец
|2:1
|Тюмень
|Россия. Первая лига, 6 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Тюмень
|0:1
|Ротор
|Россия. Первая лига, 5 тур
|02.08.2024
|Был в запасе
|Уфа
|2:2
|Тюмень
|Россия. Первая лига, 4 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Шинник
|0:2
|Тюмень
|Россия. Первая лига, 3 тур
|21.07.2024
|68' - 90'
|Тюмень
|0:1
|Алания
|Россия. Первая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тюмень
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Тюмень (Тюмень)
|11.08.2024
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|02.08.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:2
|Тюмень (Тюмень)
|28.07.2024
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Тюмень (Тюмень)
|21.07.2024
|68' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Алания (Владикавказ)
|14.07.2024
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:0
|Тюмень (Тюмень)