Ноэ Эла - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Ноэ
|Фамилия
|Эла
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Ноэ
|Фамилия
|Эла
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Гвинея
|18.01.2024
|84' -90'
|Экваториальная Гвинея
|4:2
|Гвинея-Бисау
|14.01.2024
|Был в запасе
|Нигерия
|1:1
|Экваториальная Гвинея