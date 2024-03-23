Умар Диаките - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Умар
|Фамилия
|Диаките
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Умар
|Фамилия
|Диаките
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кот-д'Ивуар
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.03.2024
|1' -83'
|Уругвай
|1:2
|Кот-д'Ивуар
|23.03.2024
|63' -90'
|Кот-д'Ивуар
|2:2
|Бенин
|69'