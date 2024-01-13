Юнин Чжан - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Юнин
|Фамилия
|Чжан
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1997 (27 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Юнин
|Фамилия
|Чжан
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1997 (27 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|63' - 88'
|Бейджин Гуоань
|0:0
|Чжэцзян Профешионал
|Китай. Суперлига, 23 тур
|88'
|11.08.2024
|1' - 80'
|Циндао Вест Кост
|2:2
|Бейджин Гуоань
|Китай. Суперлига, 22 тур
|04.08.2024
|1' - 70'
|Бейджин Гуоань
|2:1
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 21 тур
|26.07.2024
|1' - 63'
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|1:0
|Бейджин Гуоань
|Китай. Суперлига, 20 тур
|21.07.2024
|1' - 87'
|Бейджин Гуоань
|2:0
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|Китай. Суперлига, 24 тур