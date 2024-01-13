Лянмин Линь - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Лянмин
|Фамилия
|Линь
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1997 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Лянмин
|Фамилия
|Линь
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1997 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 83'
|Бейджин Гуоань
|0:0
|Чжэцзян Профешионал
|Китай. Суперлига, 23 тур
|11.08.2024
|1' - 83'
|Циндао Вест Кост
|2:2
|Бейджин Гуоань
|Китай. Суперлига, 22 тур
|25'
|04.08.2024
|1' - 82'
|Бейджин Гуоань
|2:1
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 21 тур
|26.07.2024
|1' - 46'
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|1:0
|Бейджин Гуоань
|Китай. Суперлига, 20 тур
|21.07.2024
|1' - 66'
|Бейджин Гуоань
|2:0
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|Китай. Суперлига, 24 тур