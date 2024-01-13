Синь Сю - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Синь
|Фамилия
|Сю
|Команда
|Шанхай Порт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Синь
|Фамилия
|Сю
|Команда
|Шанхай Порт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Шанхай Шэньхуа
|3:1
|Шанхай Порт
|Китай. Суперлига, 23 тур
|09.08.2024
|46' - 90'
|Шанхай Порт
|7:2
|Мэйчжоу Хакка
|Китай. Суперлига, 22 тур
|03.08.2024
|90' - 90'
|Шаньдун Тайшань
|0:1
|Шанхай Порт
|Китай. Суперлига, 21 тур
|26.07.2024
|67' - 90'
|Шанхай Порт
|8:1
|Наньтун Чжиюнь
|Китай. Суперлига, 20 тур
|79'
|21.07.2024
|78' - 90'
|Шанхай Порт
|5:0
|Циндао Хайню
|Китай. Суперлига, 24 тур